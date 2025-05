Zelensky avvisa Mosca: "Non garantisco la sicurezza alla parata". La replica: Kiev è finita

Alta tensione fra Russia e Ucraina sulla proposta di tregua di 72 ore proposta da Mosca. L’Ucraina "non può garantire la sicurezza" degli ospiti di Vladimir Putin per la parata del 9 maggio: lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, rilanciando il timore di operazioni ‘false flag’ da parte russa per incolpare Kiev. La replica – come al solito minacciosa – è arrivata dall’ex presidente Dmitry Medvedev: "Se ci saranno provocazioni, nessuno può garantire che il 10 maggio arrivi per Kiev". Quest’anno sono attesi a Mosca i leader di circa 20 Paesi, tra cui Xi Jinping, Lula e i presidenti di Kazakistan, Bielorussia, Cuba e Venezuela. Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non si assume responsabilità per eventi in territorio russo: "Non sappiamo cosa Mosca intenda fare. Potrebbero esserci incendi o esplosioni per accusare noi". Kiev ha rifiutato una tregua di 72 ore proposta da Mosca, rilanciando la proposta statunitense di 30 giorni. Anche Maria Zakharova, portavoce del ministero degli esteri. ha accusato Kiev di minacciare la sicurezza dei veterani. Più cauto Peskov: "Aspettiamo azioni di de-escalation". Intanto i rapporti tra Kiev e Washington si rafforzano: dopo l’accorso sulle terre rare è stata annunciata la ripresa di forniture americana. Un segnale in questa direzione è sicuramente l’approvazione da parte dell’amministrazione Usa della potenziale vendita di parti ed equipaggiamenti del caccia F-16 all’Ucraina per 310 milioni di dollari. La scorsa notte, raid russi su Kharkiv hanno ferito 51 persone.