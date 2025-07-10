Venerdì 10 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
EsteriDetenuto dal 2022 in Costa d’Avorio. Liberato l’italiano Maurizio Cocco
10 lug 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Detenuto dal 2022 in Costa d’Avorio. Liberato l’italiano Maurizio Cocco

Detenuto dal 2022 in Costa d’Avorio. Liberato l’italiano Maurizio Cocco

Cauzione pagata da famiglia e amici dell’imprenditore. Il legale: "Grazie a tante persone. Nessun aiuto dal governo".

Maurizio Cocco, ingegnere originario di Fiuggi arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022

Maurizio Cocco, ingegnere originario di Fiuggi arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022

È stato rilasciato ieri Maurizio Cocco, l’ingegnere originario di Fiuggi arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un’ammenda di circa 60mila euro. L’uomo era stato trattenuto in carcere nell’ambito di una ulteriore indagine, su istanza del Giudice istruttore che aveva rinnovato il regime di detenzione preventiva. Il caso Cocco è stato seguito dall’ambasciata d’Italia nel Paese: il giudice ivoriano aveva infatti disposto una riduzione della cifra fissata per la libertà su cauzione.

La liberazione è avvenuta grazie ad una colletta fatta nelle settimane scorse per raccogliere la somma necessaria per liberare Cocco che è poi stata depositata dall’ambasciata italiana alla Cancelleria del tribunale.

La complessa operazione – afferma il legale di Cocco, Mario Cicchetti – si è resa possibile anche grazie all’aiuto di tante persone care che, a dispetto del Governo al quale erano state rivolte numerose istanze, tutte puntualmente disattese, sono state vicino al mio assistito. Al momento Cocco è stato ricoverato, non è in grado di affrontare il viaggio verso l’Italia, previsto fra alcune settimane.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Frode