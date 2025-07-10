Detenuto dal 2022 in Costa d’Avorio. Liberato l’italiano Maurizio Cocco

È stato rilasciato ieri Maurizio Cocco, l’ingegnere originario di Fiuggi arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un’ammenda di circa 60mila euro. L’uomo era stato trattenuto in carcere nell’ambito di una ulteriore indagine, su istanza del Giudice istruttore che aveva rinnovato il regime di detenzione preventiva. Il caso Cocco è stato seguito dall’ambasciata d’Italia nel Paese: il giudice ivoriano aveva infatti disposto una riduzione della cifra fissata per la libertà su cauzione.

La liberazione è avvenuta grazie ad una colletta fatta nelle settimane scorse per raccogliere la somma necessaria per liberare Cocco che è poi stata depositata dall’ambasciata italiana alla Cancelleria del tribunale.

La complessa operazione – afferma il legale di Cocco, Mario Cicchetti – si è resa possibile anche grazie all’aiuto di tante persone care che, a dispetto del Governo al quale erano state rivolte numerose istanze, tutte puntualmente disattese, sono state vicino al mio assistito. Al momento Cocco è stato ricoverato, non è in grado di affrontare il viaggio verso l’Italia, previsto fra alcune settimane.