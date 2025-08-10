Grande Fratello, in Israele diretta interrotta dai manifestanti pro Palestina

Gaza, 10 agosto 2025 – Caos negli studi televisivi del Grande Fratello israeliano, dove la diretta televisiva del reality show è stata interrotta da un gruppo di attivisti dell’associazione ‘Standing together’ che ha deciso di occupare la scena per una manifestazione pro Palestina.

Attivisti protestano al Grande Fratello israeliano

“Bisogna porre fine a questa follia – spiegano i manifestanti -. Abbiamo interrotto la diretta del Grande Fratello Israele per chiedere la fine del massacro a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Perché a solo un'ora di viaggio dagli studi televisivi i palestinesi vengono bombardati, sfollati e affamati e nessuno si cura degli ostaggi. Tutto per il piano di occupazione del nostro Governo messianico a Gaza. Non possiamo continuare con la nostra vita come se niente stesse accadendo, dobbiamo fermare questa catastrofe”.

Gli attivisti sono poi stati portati via dagli operatori della sicurezza presenti nello studio televisivo. L’eco del loro gesto, però, è stata notevole in tutta Europa. Anche perché ad essere stigmatizzata è proprio la scelta di portare avanti una “vita normale”, come può essere ad esempio la scelta di mandare comunque in onda un reality show, quando a pochi passi di vita non ce n’è.