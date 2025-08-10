La trincea di Netanyahu: “Libereremo Gaza da Hamas. Fame nella Striscia? Muoiono gli ostaggi”

Tel Aviv, 10 agosto 2025 – “Il nostro obiettivo non è affatto di occupare Gaza, bensì di liberarla dal terrorismo di Hamas”: lo ha affermato ieri Benjamin Netanyahu in una conferenza organizzata per la stampa estera mentre Israele è investito da un coro internazionale di proteste e di denunce per i nuovi progetti offensivi approvati dal Gabinetto di sicurezza. “La guerra può terminare domani se Hamas cede le armi e rilascia gli ostaggi. Gaza deve essere poi smilitarizzata. Ai suoi bordi una nostra area di sicurezza impedirà future incursioni. Infine vi si insedierà un’amministrazione civile, che garantirà che in futuro Gaza viva in pace con Israele”.

Benjamin Netanyahu parla in conferenza stampa, 10 agosto 2025 (Epa via Ansa)

In un appassionato intervento Netanyahu ha ribattuto con foga a tutte le accuse rivolte a Israele attribuendo piuttosto a Hamas la responsabilità della fame diffusasi a Gaza. “Sono loro che hanno creato intenzionalmente la penuria” mentre Israele ha invece moltiplicato gli sforzi per nutrire la popolazione con centri per la distribuzione di cibo, con corridoi protetti per il passaggio dei camion e con i lanci aerei di viveri.

E come spiega le estese scene di distruzione negli agglomerati urbani della Striscia? “Hamas ha innescato ordigni in quasi tutti gli edifici e nei tunnel. I nostri artificieri sono stati costretti a disinnescarli con la dinamite. Per questa ragione gli edifici sono poi crollati”. Hamas “mente sistematicamente” ed orchestra contro Israele una campagna di denigrazione che per certi versi “ricorda le campagne anti-ebraiche del Medioevo”: in particolare quando presenta come “bambini denutriti” piccoli palestinesi che soffrono di atrofie, di malattie genetiche e neurologiche.

In risposta alle domande Netanyahu ha assicurato di essere determinato a concludere la guerra nei tempi più serrati possibile (anche per recuperare gli ostaggi ancora vivi) e ha indirettamente polemizzato con il suo capo di Stato maggiore, il generale Eyal Zamir, che invece aveva proposto al governo una sorta di guerra d’attrito. Visto che Hamas non accetta la ripresa delle trattative, l’esercito ha avuto l’incarico di sconfiggerlo definitivamente: “Finché ciò non avverrà – ha spiegato – non sarà possibile introdurre a Gaza un’Autorità transitoria che vi prenda le consegne”. Parole che hanno stimolato la curiosità dei media: di quali Paesi, hanno chiesto, si parla in realtà? Netanyahu ha preferito trincerarsi dietro alla discrezione diplomatica: “Abbiamo diversi candidati, ma per ora non posso farne i nomi”.

Il premier ha quindi estratto le unghie quando è stata menzionata la formula dei Due Stati e la prospettiva del riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente. “Alla radice del conflitto – ha spiegato – non è assolutamente l’assenza di uno Stato palestinese, bensì il rifiuto dei palestinesi di riconoscere lo Stato ebraico”. La sua conclusione: la costituzione di uno Stato palestinese indipendente non sarebbe affatto foriera di un periodo di pace “bensì avvicinerebbe un nuovo conflitto”.