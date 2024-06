D-Day, Zelensky accolto con un’ovazione in Normandia. Poi l’abbraccio con Macron

Omaha Beach, 6 giugno 2024 – L’arrivo a Omaha Beach in Normandia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della moglie è stato accolto da un lunghissimo applauso, una vera e propria ovazione in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del D-Day. Tra gli altri partecipanti internazionali alla cerimonia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente statunitense Biden, il cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro canadese Trudeau.

Il saluto tra Zelensky e Macron, accompagnati dalle mogli alla cerimonia (Ansa)

L’abbraccio tra Zelensky e Macron

Al suo arrivo all’interno della struttura che accoglie le autorità, i reduci e il pubblico, Zelensky ha sorriso ai presenti e si è diretto verso il presidente francese Emmanuel Macron, che gli ha dato il benvenuto con un abbraccio. Numerosi veterani, raggiungendo la tribuna ufficiale, hanno salutato e stretto la mano al presidente ucraino.

Sul suo canale Telegram Zeleksky ha scritto: “La celebrazione dello sbarco degli alleati in Normandia ci ricorda il coraggio e la determinazione dimostrati per il bene della libertà e della democrazia”. Ha poi fatto riferimento alla guerra in Ucraina, paragonando gli alleati della Seconda Guerra Mondiale agli ucraini che oggi “difendono la libertà dell'Europa: “L'unità vinse allora, la vera unità può vincere anche adesso".

D-day, il presidente ucraino Zelensky insieme a Biden e Macron (Ansa)

L’arrivo di Biden

Anche il presidente statunitense Joe Biden, accompagnato dalla first lady, è stato accolto calorosamente da Macron. “Sono molto felice di averti qui", ha detto il presidente francese. I due hanno poi scambiato qualche battuta amichevole.