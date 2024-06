Le minacce all’Occidente, il nucleare, la Nato: cosa ha detto Putin

08:51

Soltenberg: Nato non invierà forze in Ucraina

"La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina", ha detto oggi il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg. "Ci stiamo concentrando su come possiamo stabilire un quadro di sostegno più forte, con il quadro istituzionalizzato per l'Ucraina, e su come stabilire e concordare un impegno finanziario a lungo termine per garantire che saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha commentato il leader della Nato in una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Alexander Stubb a Helsinki. E sulle minacce di Putin dice: "Non vediamo alcun pericolo di un attacco imminente contro qualsiasi alleato Nato. Questa idea che ci sia una sorta di conto alla rovescia verso la prossima guerra è sbagliata. La Nato è qui per evitare che ciò accada, lo facciamo da 75 anni".