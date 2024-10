Cristoforo Colombo era un ebreo spagnolo? Il documentario-inchiesta: “Lo dice il suo Dna”

Madrid, 13 ottobre 2024 – Dove nacque Cristoforo Colombo? L’origine genovese del noto esploratore che nel XV secolo aprì la strada al Nuovo Mondo, è tutt’altro che acclarata. A contestarla c’è anche un team di ricercatori dell’università di Granada. I risultati di 22 anni di investigazioni del gruppo guidato dal medico forense José Antonio Llorente, sono sintetizzati in un documentario andato in onda ieri 12 ottobre – giorno dell’anniversario della scoperta dell’America, festa nazionale in Spagna – sulla tv spagnola TVE, e destinato a far discutere, dal titolo ‘Il DNA di Colombo: la vera origine”

Negli anni diversi storici hanno messo in discussione la tradizionale tesi per cui Colombo fosse nato a Genova nel 1451. Per risolvere il mistero i ricercatori di Granada hanno analizzato le esigue spoglie dell’esploratore sepolto nella cattedrale di Siviglia. Il Dna estratto è stato comparato con quello dei parenti e discendenti di Colombo. Uno studio durato oltre due decenni che, stando a Llorente, porta a un solo risultato: l’esploratore era un ebreo sefardita (da Sefard, Spagna in ebraico) dell’Europa occidentale. La sua terra di origine potrebbe essere la costa valenciana, la Catalogna o le Baleari.

“Abbiamo Dna parziale ma sufficiente”

"Abbiamo il DNA di Cristoforo Colombo, molto parziale, ma sufficiente. Abbiamo il DNA di Hernando Colón, suo figlio – ha spiegato Lorente nel programma – E sia nel cromosoma Y (maschile) che nel Dna mitocondriale (trasmesso dalla madre) di Hernando ci sono tratti compatibili con l'origine ebraica”.

La tomba di Cristoforo Colombo nella cattedrale di Siviglia (Afp)

Lo storico Albadaner e la ‘catalanità’ di Colombo

All’epoca in Spagna vivevano circa 300mila ebrei. Questo prima che i sovrani cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona imponessero di lasciare il paese a chi non si fosse convertito.

La ricerca sulla nazionalità di Colombo è stata complicata da una serie di fattori, inclusa la grande quantità di dati. Ma "il risultato è quasi assolutamente affidabile", ha detto Lorente. E conferma la tesi dello storico Francesc Albadaner, da sempre sostenitore della provenienza catalana del navigatore, autore del libro ‘La catalanità di Colombo’. Secondo Albadaner, Cristoforo

Colombo nacque da una famiglia di tessitori di seta a Valencia, dove la comunità ebraica era nutrita.

Gli scienziati scettici

Storia chiusa dunque? Affatto, secondo diversi studiosi. El Pais ne cita alcuni secondo cui non ci sarebbero prove alla tesi propugnata da Llorente. Fa notare Antonio Alonso, ex direttore dell'Istituto nazionale di tossicologia e scienze forensi: “Il documentario non mostra in alcun momento il Dna di Colombo”.