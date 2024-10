Leonor di Spagna sfila da erede al trono con l'uniforme della marina

Madrid, 12 ottobre 2024 - A Madrid tutti gli occhi sono per Leonor. La principessa delle Asturie ha partecipato alle celebrazioni della Festa nazionale di Spagna - che ricorda l'anniversario della scoperta dell'America - catturando l'attenzione di tv e fotografi. Il 31 ottobre 2023, nel giorno del suo 18esimo, giurò sulla Costituzione. Oggi ricompare in uniforme - stavolta la divisa è della marina - per la prima volta da erede al trono. Leonor studia nell'esercito: dopo aver frequentato un anno nell'accademia di terra, quest'anno è stata ammessa come guardiamarina nella Scuola navale di Pontevedra. Dopo Natale si imbarcherà sulla nave scuola Juan Sebastián de Elcano, per il periodo di pratica