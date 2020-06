Bolzano, 3 giugno 2020 - L'Austria fa dietrofront e non riaprirà, per il momento, il confine con l'Italia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. "Apriamo verso 7 Paesi confinanti e non ci saranno più controlli, come prima dell'emergenza Coronavirus. I dati non lo consentono invece con l'Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile", ha detto il ministro in conferenza stampa. "Non è una decisione contro l'Italia", ha sottolineato Schallenberg.

Il governo austriaco la settimana prossima effettuerà una nuova valutazione in merito a una possibile apertura verso l'Italia, ha annunciato Schallenberg. "Vediamo - ha aggiunto - che la situazione in Italia è molto migliorata e che alcune regioni, come l'Alto Adige, hanno buoni dati Covid". Vienna valuterà perciò "seriamente" la proposta di Bolzano di consentire viaggi in alcune Regioni italiane. "L'obiettivo resta l'apertura verso l'Italia, appena i dati lo consentiranno", ha concluso il ministro.

La Ue: non discriminare sulla nazionalità

Scende in campo però la Ue, che chiede all'Austria di non "discriminare sulla nazionalità". "Non commentiamo le misure prese dai singoli Stati, ma abbiamo prodotto una serie di linee guida su come questi dovrebbero comportarsi. Questo include il principio molto importante della non discriminazione basato sulla nazionalità, assicurando che le regioni con una situazione epidemiologica simile ricevano lo stesso trattamento", ha sottolineato un portavoce dell'esecutivo comunitario.

Germania

Nel frattempo il governo tedesco ha deciso di revocare dal 15 giugno gli avvertimenti sui viaggi turistici in Europa decretati a marzo, come ha annunciato oggi il ministro degli Esteri. "Il consiglio dei ministri ha deciso di non estendere gli avvisi di viaggio" ma di "sostituirli con raccomandazioni" ai viaggiatori Paese per Paese, ha affermato Heiko Maas. Ciò non significa tuttavia che il viaggio sarà possibile dal 15 giugno in tutti i Paesi interessati: la Norvegia ad esempio prevede di estendere le proprie restrizioni oltre tale data, la Spagna prevede di accogliere nuovamente i turisti stranieri a fine giugno, ha sottolineato il ministro. Le raccomandazioni per questi Paesi saranno quindi pubblicate dopo l'eliminazione di tali restrizioni. La principale economia europea aveva messo in atto questi "avvertimenti" per i viaggiatori, generalmente riservati ai Paesi in guerra o politicamente instabili, a metà marzo con l'obiettivo di rallentare la diffusione del virus.

I morti nel mondo

Intanto il numero dei morti provocati dal Covid-19 a livello mondiale ha superato la soglia dei 380.000: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell'università americana Johns Hopkins che indica 380.318 decessi, mentre i casi nel mondo sono a quota 6.382.951. I guariti sono 2.731.340. Continua intanto senza pause la progressione della pandemia in America Latina, dove nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 1.089.479 (+45.018) mentre i morti hanno raggiunto quota 54.231, nel solo Brasile sono 32mila con il record nelle ultime 24 ore, +1.262.