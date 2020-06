Roma, 2 giugno 2020 - Si va verso la riapertura dei confini tra Austria e Italia. Vienna è intenzionata a dare il via libera ai propri cittadini che vorranno recarsi nella penisola. Non dovunque però: le regioni più colpite dal Coronavirus, tra cui la Lombardia, potrebbero restare inizialmente 'bandite'. Dipenderà, come sempre, dal quadro epidemiologico. Manca ancora la data per l'ok alla libera circolazione delle persone alle frontiere, ma secondo il portale austriaco oe.24, che anticipa la notizia, il semaforo verde dovrebbe arrivare per metà giugno, in concomitanza con quello per gli altri Stati. I dettagli, con la scaletta delle riaperture, dovrebbero essere diffusi entro oggi, fermo restando che l'andamento del Covid-19 potrà far mutare la decisione in qualsiasi momento. I nuovi allentamenti per la popolazione austriaca saranno illustrati dai ministri degli Esteri Schallenberg, della Salute Anschober, degli Affari europei Edtstadler e dell'Interno, Nehammer.

Linee guida Ue

Nel frattempo, arrivano le linee guida della Commissione europea sulla riapertura delle frontiere. Bruxelles ammette le tensioni sul tema: "Ci sono ancora problemi e questioni non risolte tra gli Stati membri", dice Adalbert Jahnz, un portavoce dell'Esecutivo Ue, rispondendo a una domanda sulle difficoltà incontrate dall'Italia con Austria e Grecia.

Nelle sue "intense discussioni con tutti" i Paesi in "un accresciuto sforzo" di coordinamento, la Commissione "ha insistito sul principio di non discriminazione, nel senso che se uno Stato apre le sue frontiere ad una regione, deve fare altrettanto con le altre regioni che hanno la stessa situazione epidemiologica".

Alto Adige

Oggi, intanto, si registra una nuova campagna di stampo secessionista in Alto Adige. A lanciarla i membri dello Schuetzenbund, il corpo degli Schuetzen, i 'cappelli piumati' eredi delle truppe anti-napoleoniche di Andreas Hofer. In oltre 25 luoghi considerati importanti tra passi di montagna e punti di passaggio ai margini del territorio altoatesino è stato affisso sul cartello stradale che indica l'ingresso in 'Alto Adige - Suedtirol' un grande adesivo raffigurante la bandiera italiana con all'interno delle crepe e la scritta 'Verrueckt nach Sueden' che ha un doppio significato: 'pazzo per il sud', ma anche 'spostato a sud'. Gli Shuetzen chiedono di "spostare il confine altoatesino verso sud anche perché l salvataggio economico dell'Italia è come promettere un volo con equipaggio verso il sole".