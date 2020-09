New York, 15 settembre 2020 - La pandemia da Coronavirus fino ad oggi ha provocato la morte di oltre 925 mila persone nel mondo, riporta l'univerità Johns Hopkins. Il Paese più colpito, gli Stati Uniti, conta quasi 195 mila morti e oltre 6,55 milioni di contagi, tra cui 550.000 bambini contagiati dall'i9nizio dell'emergenza sanitaria. Intanto prosegue la corsa al vaccino, un'esperta del Centro cinese per la prevenzione e il controllo delle malattie, e lei stessa volontaria nel testarlo, ha ipotizzato che i cinesi avranno la cura già "a novembre o dicembre".

Usa

Sempre in crescita i numeri sulla pandemia che arrivano dagli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore si contano almeno 31.056 nuovi positivi. I morti salgono di 340 vittime. I decessi legati al Covid-19 in Usa sono ora 194.441. Allarmante il dato reso noto dall'American Academy of Pediatrics e la Children's Hospital Association: quasi 550.000 bambini sono risultati positivi al covid dall'inizio della crisi. Inoltre altre due associazioni sostengono che dal 27 agosto al 10 settembre sono stati contagiati 72.993 piccoli, cioè un aumento del 15% in due settimane, per un totale di almeno 549.432 casi, secondo quanto si legge in un rapporto settimanale sui casi di coronavirus in età pediatrica.

Brasile

Anche in Brasile cresce sena sosta il bilancio dei morti: superata quota 132mila. Ieri 381 ulteriori decessi, per un totale di 132.006 vittime da quando il virus si è affacciato sul sudamerica. Non rallenta nemmeno il numero dei casi, ora salito a 4.345.610, di cui 15.155 nelle ultime ore.

Cina

Il vaccino potrebbe essere pronto e disponibile per la popolazione cinese già "a novembre o dicembre". Lo sostiene Wu Guizhen sulle pagine del Global Times. Wu, esperta del Centro cinese per la prevenzione e il controllo delle malattie, lei stessa 'cavia' per il vaccino, parla di cinque vaccini sviluppati dalla Cina, attualmente già nella fase tre della sperimentazione clinica. Quindi se il percorso va avanti "senza intoppi" per i cinesi le prime dosi dei vaccini potrebbero essere disponibili in inverno. L'esperta e volontaria: "Ad aprile mi sono sottoposta al vaccino come volontaria. Mi sento bene".

Francia

In Francia è allerta per le Università. Sarebbero stati individuati diversi clusters nei campus, come in quello di Scienze Politiche a Reims, ora chiuso, e alla École centrale di Lione e alle università di Nantes, Amiens, Nancy e Tolosa.

Il governo Marcon ha incaricato i prefetti di accelerare il percorso di 'naturalizzazione' per gli stranieri che abbiano reso "importanti servizi" nella lotta al coronavirus. Il concetto di "importanti servizi resi " dovrebbe consentire di ridurre di 3 anni il periodo minimo per la richiesta della cittadinanza francese.

Il direttore del Tour de France Christian Prudhomme torna oggi in corsa, dopo una settimana di assenza per essere risultato positivo, ma asintomatico, al covid.