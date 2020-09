Roma, 15 settembre 2020 - Il nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, dopo il lieve calo dei nuovi positivi da ieri, oggi segna una leggera risalita dei contagi. Intanto, mentre il Cts si riunisce per mettere un punto sulla durata della quarantena, gli scienziati del Pts lanciano l'appello: "Stop a doppio tampone negativo". E a tal proposito, con il primo di giorno di scuola alle spalle, è già boom di richieste da parte dei genitori di tamponi per i figli. Da Norcia è il premier Giuseppe Conte a mandare un messaggio di fiducia e speranza: "Anche questa sfida riusciremo a vincerla tutti insieme". Nel frattempo, il Covid continua a correre nel resto del mondo e l'allerta è alta anche in Europa: mentre la Gran Bretagna sta per iniziare la sperimentazione di un vaccino spray, in Francia i contagi giornalieri restano alti e si guarda ai focolai nelle Università.

Covid, il bilancio del 15 settembre

Secondo gli aggiornamenti del ministero della Salute oggi ​1.229 nuovi casi e 9 morti.

I numeri delle Regioni

Toscana, balzo ricoverati

In Toscana 41 nuovi casi di Coronavirus, 1 decesso e 13 guarigioni. Balzo dei ricoverati nelle ultime 24 ore: in tutto oggi sono 110 i pazienti ospedalizzati in area Covid, ma si riduce leggermente il numero di quelli in terapia intensiva (17, -1). Dall'inizio dell'epidemia sono, dunque, 13.214 i contagiati, 9.536 i guariti e 1.151 i deceduti. Secondo quanto registrato dal monitoraggio delle aziende sanitarie, inoltre, salgono a 2.417 i malati con sintomi lievi posti in quarantena (+17 rispetto a ieri) e a 4.167 le persone in sorveglianza attiva (+40) a seguito di contatti con contagiati.

Liguria: 141 nuovi casi

Sono 141 i nuovi casi di positività registrati in Liguria. Sono stati 2445 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 269875 da inizio emergenza. Gli ospedalizzati sono 140, 2 in più di ieri. Di questi, 12 sono in terapia intensiva. Scendono i ricoveri nello spezzino: sono 79, 4 in meno di ieri. Di questi, 8 sono in terapia intensiva.

Puglia, 76 positivi

Sono 76 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, a fronte di 4.677 test effettuati, con una brusca impennata nel Foggiano. La città dauna, con i suoi 26 casi, è seconda solo a Bari (34), mentre 5 sono le persone contagiate nella Bat, 26 in provincia di Foggia, 1 di Lecce, 10 in provincia di Taranto. E' stato registrato 1 decesso.

Le altre Regioni

Nella Marche leggero aumento dei contagi, ma con più tamponi processati: sono 14 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In Abruzzo 18 nuovi positivi. Nuovo aumento, invece, dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell'Umbria, passati nell'ultimo giorno da 24 a 29, sei dei quali in terapia intensiva (uno in più di ieri), mentre i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 nelle ultime ore sono 22. Anche in Sardegna 36 nuove infezioni e aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ora 18 (+2). A Cosenza, invece, una ragazza di 18 anni positiva ha partorito all'ospedale Annunziata e sia lei, sottoposta al cesareo, che il bambino, risultato negativo al Coronavirus, stanno bene.

Le altre notizie di oggi

Da domani, fino al 16 ottobre, due voli giornalieri Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19 dopo aver eseguito il test antigenico rapido il giorno della partenza o che avranno presentato la certificazione di un tampone molecolare (Rt Pcr) o antigenico eseguito nelle 72 ore precedenti l'imbarco. E' Alitalia a informare, con una mail, i viaggiatori sull'avvio della fase sperimentale 'Covid-tested', che fa seguito all'ordinanza della Regione Lazio dell'11 settembre 2020 e in collaborazione con Aeroporti di Roma.

Vaccino Pfizer: 100 milioni di dosi a fine anno

