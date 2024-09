Commissione Ue, ecco le scelte di von der Leyen: sei vicepresidenti esecutivi. A Fitto la delega a Coesione e Riforme

Strasburgo, 17 settembre 2024 – Ursula von der Leyen ha presentato la sua squadra. Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Fitto è attualmente ministro per gli Affari Europei e Pnrr nel Governo italiano. "Raffaele Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita", le parole della presidente della Commisione europea.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato la sua squadra

I vicepresidenti della Commissione europea

Von der Leyen a Strasburgo ha svelato nomi e incarichi degli altri vicepresidenti esecutivi: oltre a Fitto, la spagnola Teresa Ribera sarà responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, il francese Stéphane Séjourné si occuperà di Politica industriale. La finlandese Henna Virkkunen guiderà la digitalizzazione Ue mentre la romena Roxana Minzatu sarà responsabile per i talenti e le competenze. Nella squadra anche l’estone Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera.

Tutti i commissari

Magnus Brunner (Austria): Affari interni e migrazione

Hadja Lahbib (Belgio): Preparazione, gestione delle crisi, uguaglianza

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria): Start-up, ricerca e innovazione

Dubravka Šuica (Croazia): Mediterraneo

Costas Kadis (Cipro): Pesca e oceani

Jozef Síkela (Repubblica Ceca): Partenariati internazionali

Dan Jørgensen (Danimarca): Energia e alloggi

Apostolos Tzitzikostas (Grecia): Trasporti sostenibili e turismo

Olivér Várhelyi (Ungheria): Salute e benessere animale

Michael McGrath (Irlanda): Democrazia, giustizia e stato di diritto

Valdis Dombrovskis (Lettonia): Economia e produttività, implementazione e semplificazione

Andrius Kubilius (Lituania): Difesa e spazio

Christophe Hansen (Lussemburgo): Agricoltura e alimentazione

Glenn Micallef (Malta): Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport

Wopke Hoekstra (Paesi Bassi): Clima, crescita pulita e obiettivi net-zero

Piotr Serafin (Polonia): Bilancio, anti-frode, pubbliche amministrazioni

Maria Luís Albuquerque (Portogallo): Servizi finanziari

Maroš Šefcovic (Slovacchia): Commercio e sicurezza economica, relazioni interistituzionali e trasparenza

Marta Kos (Slovenia): Allargamento Jessika Roswall (Svezia): Ambiente, resilienza idrica ed economia circolare competitiva

Von der Leyen: “Ecco le nostre priorità”

“Il nuovo collegio della Commissione è basato sulle nostre linee guida politiche. Sono state settimane intense di negoziati con gli Stati membri. Il primo passo tratto dalle linee guida è definire le nostre priorità, che sono prosperità, sicurezza e democrazia, sullo sfondo della competitività e le transizioni verde e digitale. Come dice il rapporto Draghi, serve più coordinamento tra le politiche”, ha detto Ursula von der Leyen presentando la nuova squadra. La presidente della Commisione Ue ha poi aggiunto: “L'idea non è preservare quello che già c'è, ma abbracciare l'innovazione, promuovendo anche la coesione sociale. Non guardiamo solo all'Unione Europea, dobbiamo fare in modo che l'Europa svolga un ruolo di leader a livello mondiale. Inoltre la struttura della Commissione sarà più snella ma più connessa e preserverà l'equilibrio tra i vari temi e anche a livello geografico.

Meloni: “Con Fitto l’Italia torna protagonista in Europa”

"Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L'Italia torna finalmente protagonista in Europa”, il commento della premier Giorgia Meloni sui social. “In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell'interesse dell'Europa e dell'Italia”.