Secondo cavo sottomarino danneggiato nel mar Baltico. Il ministro tedesco: “Sabotaggio, azione ibrida”

Helsinki, 18 novembre 2024 – Secondo cavo sottomarino per telecomunicazioni danneggiato nel Baltico in due giorni. Dopo il collegamento Finlandia-Germania, oggi è interrotto il collegamento Lituania-Svezia dalle 10 ora locale (le 11 in Italia). Lo conferma alla Cnn un portavoce della compagnia di telecomunicazioni Telia Lithuania.

“E' frutto verosimilmente di un sabotaggio la rottura di un cavo sottomarino per le telecomunicazioni tra Finlandia e Germania”. E’ convinto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. "Nessuno crede che questi cavi siano stati rotti per errore", ha affermato. "Pertanto, dobbiamo concludere, senza sapere esattamente chi sia il responsabile, che si tratta di un'azione ibrida". Il danno ai cavi nel Mar Baltico è stato denunciato in un primo momento ieri dalla compagnia finlandese di proprietà statale Cinia: il difetto, aveva reso noto, è stato rilevato nel cavo sottomarino C-Lion1: operativo dal 2016, lungo 1.173 chilometri, il cavo collega Helsinki e Rostock lungo un tracciato che in parte corrisponde a quello del North Stream. Secondo i funzionari di Cinia il cavo è stato reciso sul fondo del Mar Baltico da una forza esterna.

Il ministro tedesco Pistorius (Ansa)

Questo cavo in fibra ottica di 1.172 chilometri collega Helsinki e Rostock (Germania nord-orientale) dal 2016. Nell'ottobre 2023, un gasdotto sottomarino tra la Finlandia e l'Estonia ha dovuto essere chiuso in seguito ai danni causati da un'ancora di una nave cargo cinese. La Finlandia ha intensificato la sorveglianza degli incidenti nel Mar Baltico dallo scoppio della guerra tra le vicine Russia e Ucraina.