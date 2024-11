Raid Odessa, sale il bilancio: 55 feriti e 10 morti. Missili a lungo raggio, Mosca: “Nuova escalation se usati contro la Russia”

06:51

Cremlino, nuova escalation in caso di lancio di missili a lungo raggio contro la Russia

Ieri il Cremlino ha avvertito che si andrà verso una nuova escalation in caso di lancio di missili a lungo raggio contro la Russia, dopo il via libera dato all'Ucraina dagli Stati Uniti. "L'uso da parte di Kiev di missili a lungo raggio per attaccare il nostro territorio significherebbe la partecipazione diretta degli Stati Uniti e dei loro satelliti, così come un cambiamento radicale nell'essenza e nella natura stessa del conflitto", ha affermato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova. "La risposta della Russia in un caso del genere sarà appropriata e si farà sentire", ha avvertito.