Carlo III sarà re con un patrimonio doppio di quello di Elisabetta. Arrivato l’olio crismale. Colloquio con Harry: ci sarà, ma solo

Londra, 16 aprile 2023 - Il 6 maggio re Carlo III sarà incoronato e salirà al trono con un patrimonio doppio della madre, la regina Elisabetta II. Lo sostiene il Sunday Times che ha calcolato la fortuna del futuro sovrano in 600 milioni di sterline, mentre alla sua morta la Elisabetta poteva contare ‘solo’ su un patrimonio da 370 milioni di sterline. Infatti il principe di Galles, oltre ad essere un convinto animalista ed ecologista, pare sia anche un grande risparmiatore e abbia ben gestito gli introiti delle sua attività nel Ducato di Cornovaglia. Una attenzione al denaro nata all'epoca del divorzio da Lady Diana, che gli costò 17 milioni di sterline. Allo stato attuale Carlo III è più ricco anche di star come sir Elton John e i coniugi Beckham.

Olio crismale da Gerusalemme

Intanto si scoprono nuove curiosità sull'incoronazione, come l'olio crismale che arriva da Gerusalemme e che sarà usato il 6 maggio 2023 dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby per ungere re Carlo III durante la cerimonia nell'Abbazia di Westminster. In Israele l'olio è stato consacrato la mattina del 3 marzo scorso nella basilica del Santo Sepolcro, durante un rito presieduto dal patriarca greco-ortodosso Theophilos III e dall'arcivescovo anglicano di Gerusalemme e del Medio Oriente, Hosam Naoum.

Sarà unta anche Camilla

Nella cerimonia Welby ungerà il capo, il petto e le mani del sovrano, e allo stesso tempo capo della Chiesa di Inghilterra. Durante il cerimoniale sarà unta anche Camilla con quest’olio, ottenuto da un frantoio nei pressi di Betlemme, estratto da uliveti del Monte degli Ulivi di proprietà del monastero dell'Ascensione e della chiesa (russa) della Maddalena. L'olio crismale è profumato con germogli di arancio ed essenze di sesamo, rosa, gelsomino, cannella, neroli, benzoino e ambra, secondo una formula in uso da secoli alla corte inglese.

Colloquio tra Carlo e Harry: il figlio ci sarà

Una cerimonia storica e importantissima per il re, e il sovrano sta facendo il possibile per riallacciare i rapporti con il secondo genito Harry. Il Sun ha scritto che i due hanno avuto un colloquio "a cuore aperto", e Harry avrebbe deciso di non mancare all'incoronazione, dove andrà solo senza la moglie Meghan e i loro due figli. Entrambi avrebbero mostrato "la disponibilità a ricucire da entrambe le parti" dopo le rivelazioni poco gentili verso la Corona inglese di Harry nel libro 'Spare', e la seguente serie Netflix. Al colloquio non avrebbe partecipato il fratello William, con cui i rapporti si sono molto incrinati col libro. Secondo fonti di palazzo Carlo sarebbe contento di avere Harry a Westminster, e sembra aver compreso l'assenza di Meghan, che rimarrà in California con la figlia Lillibet, di 22 mesi, e Archie che proprio il 6m maggio compirà 4 anni. Harry da parte sua vuole dare tutto il suo sostegno al padre in un momento "importante e significativo" per la Gran Bretagna.