Milano, 2 luglio 2019 - Abbattuto un nuovo record: il giugno 2019 è stato il più caldo mai registrato in Europa e nel mondo da quando c'è disponibilità di dati, a partire cioè dal 1850. Nel Vecchio Continente, in particolare, la temperatura media è stata di oltre 2 gradi sopra la norma, anche per effetto dell'ondata di calore che a fine mese ha colpito Paesi come Italia, Francia e Spagna con temperature di 6-10 gradi sopra la media. A indicarlo sono i numeri pubblicati dal servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (C3S), il programma europeo di osservazione satellitare della Terra gestito da Commissione europea e Agenzia spaziale europea (Esa).

I ghiacci dell'Antartide si stanno sciogliendo rapidamente (più che al Polo Nord)

La volpe artica globetrotter: dalla Norvegia al Canada in 76 giorni