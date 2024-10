Brics, al via il summit a Kazan. Putin sfida l’Occidente e incontra Guterres

Kazan, 22 ottobre 2024 – Si apre oggi a Kazan, in Russia, il 16esimo vertice dei Brics, un evento di tre giorni al quale parteciperanno non solo i capi di Stato che fanno parte dell'associazione internazionale, ma anche molti altri politici di spicco. È stato confermato l'arrivo dei rappresentanti di 24 Paesi, nonché del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. L'organizzazione ha registrato un ampliamento senza precedenti: a Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa si sono infatti aggiunti Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran ed Etiopia. Il Pil totale dei Brics supera i 60mila miliardi di dollari, la quota globale è del 37,4% (per il G7 è del 29,3).

Il presidente russo Vladimir Putin

I Brics rappresentano circa un quarto delle esportazioni globali di beni. Al raggruppamento hanno espresso l'intenzione di aderire anche Azerbaigian, Algeria, Malesia, Siria e Thailandia. Inoltre, la Turchia sembra muoversi in tale direzione nonostante la sua adesione alla Nato. C’è grande attesa per l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e segretario Onu Antonio Guterres. Il vertice, come annunciato dal Cremlino, è in programma giovedì: “Si affronteranno questioni di attualità nell'agenda internazionale, tra cui la crisi in Medio Oriente e la situazione in Ucraina", la nota rilasciata da Mosca.

