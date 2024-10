Brics, cosa sono e chi c'è al summit di Kazan

Brics, al via il summit a Kazan. Putin sfida l’Occidente e incontra Guterres. Xi Jinping è in Russia, oggi il bilaterale con lo zar

Harvey Weinstein ha il cancro: il produttore al centro del MeToo curato in carcere

Esteri

Quelli che dicono no: "Pur di non combattere siamo stati in carcere"