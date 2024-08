Bosnia, sparatoria in una scuola serba: tre morti e un ferito grave

Roma, 21 agosto 2024 - Sparatoria questa mattina in una scuola superiore di Sanski Most, nel nordovest della Bosnia-Erzegovina. Il bilancio è di almeno tre morti e un ferito grave, ha reso la polizia del Cantone Una-Sana, abitato principalmente da bosgnacchi serbi.

Secondo Adnan Beganovic, portavoce della polizia, a far fuoco al Ginnasio di via Prijedorska, sarebbe stato un dipendente ausiliario della scuola, che ha sorpreso i professori mentre erano in riunione, in questo periodo l'uomo stava affrontando un procedimento disciplinare. Lo stesso killer, che ha aperto il fuoco con un fucile automatico prima di tentare il suicidio, sarebbe la persona rimasta gravemente ferita. Secondo i media locali invece l'attentatore sarebbe un professore, Mehemed Vukalić, spinto da motivi personali. Le vittime sono il direttore della scuola, Nijaz Halilović, l'insegnante di inglese, Gordana Midžan e la segretaria della scuola Nisveta Kljunić.

Beganovic: "Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte, mentre una quarta ha riportato ferite ed è stata trasportata presso il Centro clinico universitario della Repubblica Serba". I dettagli della sparatoria non sono ancora noti e si attendono "ulteriori informazioni nel corso della giornata".

Notizia in aggiornamento