Boom di avvistamenti Ufo, dagli Usa ai Paesi Ue, dal Brasile alla Russia. Esperti: “Fenomeno mondiale”

Roma, 14 dicembre 2024 - Boom di avvistamenti Ufo in vari Paesi. Da circa un mese sui cieli di New York, New Jersey e Pennsylvania, vengono segnalati misteriosi velivoli, ma non solo lì, infatti anche Russia, Giappone, India, Brasile, Germania e Gran Bretagna hanno avuto episodi di avvistamenti di intensi bagliori luminosi e presunti droni in volo in gruppo.

Ufo nei cieli di New York, la soluzione di Trump: “Abbatteteli”

Le agenzie di intelligence indagano

Gli avvistamenti di misteriosi droni, se sono costruiti dall'uomo, o Ufo stanno interessando le varie agenzie di intelligence e sicurezza nazionale, al contrario del passato quando queste cose erano battezzate come errori, confusione o addirittura pura finzione.

Il Parlamento Ue prende sul serio il problema

Ma questa volta c'è qualcosa di diverso e anche il Parlamento Europeo sembra preoccuparsi. E gli ufologi gettano alcol sul fuoco: una quindicina di Paesi Ue hanno sollecitato l'Europarlamento a istituire procedure d'indagine comuni, a includere il fenomeno nella legislazione sulla sicurezza Ue, a finanziare la ricerca e a promuovere lo scambio di informazioni internazionali.

Ufologi: “Un fenomeno mondiale”

Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale e Vladimiro Bibolotti, presidente del Council International Fed Advanced Studies, in un comunicato comune affermano: "Lo scenario che investe la tematica Ufo sta coinvolgendo la geopolitica, come fenomeno mondiale che non conosce confini, alleanze militari o economiche, conflitti in atto o credenze religiose". Il comunicato congiunto continua: "Non è un caso che le università si siano interessate ad iniziative ad Hoc come il Galileo Project dove l'Università di Harvard partecipa assieme ad altri ricercatori di varie università e nazionalità allo studio del fenomeno Ufo. In Francia all'Università della Sorbona vi è stato un simposio dove hanno partecipato figure prestigiose delle Intelligence come Alain Juillet (già direttore dei Servizi francesi) e Chriss Mellon (Ex direttore del personale del Comitato ristretto per l'intelligence del Senato degli Stati Uniti) dove hanno affrontato il problema di come informare i cittadini di fronte ad un fenomeno tecnologico non controllabile e destabilizzante. Quindi un fenomeno dove entra in campo anche la cybersicurezza. Anche l'università La Sapienza di Roma ha assegnato un Master di secondo livello su Geopolitica e Ufo".

“Se accadesse anche in Italia?”

Quindi si chiedono: "Se in Italia il fenomeno dovesse manifestarsi con intensità come negli Stati Uniti, cosa accadrebbe? A livello istituzione le segnalazioni Ufo, in Italia Oggetti Volanti Non Identificati (Ovni), fu designato a partire dal 1978 dall'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, il Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore Aeronautica e realizzato per le segnalazioni un modello per i cittadini, a disposizione nelle Caserme dei Carabinieri. Il Cambio di Paradigma ci ha portato alla terza fase delle leggi sulle verità di Schopenhauer, cioè l'accettazione sic et simpliciter del fenomeno Ufo. Importante adesso è porsi domande e sollecitare maggiori sensibilità e attenzioni, di fronte a scenari già in atto nel mondo. Vedremo cosa ci riserverà".