Mega black out a Porto Rico; 1,3 milioni di persone al buio

Washington, 31 dicembre 2024 - Puerto Rico è stata colpita dall'ultimo di una serie di black out ma questa volta quasi l'80% dell'isola è al buio, 1,3 milioni di persone, e proprio alla vigilia di Capodanno. Lo riportano i media americani. Secondo la società dell'energia locale Luma, il problema è stato creato da un problema infrastrutturale in una centrale sulla costa meridionale dell'isola. Si tratterebbe di un cavo sotterraneo e potrebbero volerci dalle 24 alle 48 ore per riparare il guasto, ha avvertito l'azienda.