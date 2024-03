Biden: “Putin è in marcia sull’Europa e Trump si inchina. Io no”

New York, 17 marzo 2024 – “Viviamo in un momento senza precedenti. La democrazia e la libertà sono sotto attacco. Putin è in marcia sull'Europa e il mio predecessore si inchina a lui e gli dice di fare quello che vuole. Ma noi non ci inchineremo, io non mi inchinerò”. Così il presidente Usa Joe Biden riferendosi a Donald Trump. “Il veleno scorre nelle vene della nostra democrazia. La disinformazione è ovunque. C'è un ciclo tossico di rabbia e cospirazione”, ha aggiunto.

E ancora afferma che nelle elezioni del 2024 c'è “un candidato che è troppo anziano e mentalmente inadatto alla presidenza. L'altro candidato sono io”.

Biden ha detto che “le bugie sulle elezioni del 2020, il complotto per capovolgerne il risultato, l'appoggio all'insurrezione del 6 gennaio sono le maggiori minacce alla nostra democrazia dalla guerra di secessione. Nel 2020 hanno fallito ma la minaccia rimane”.