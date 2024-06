Biden, Trump e l’atteso dibattito tv sulla CNN: quando e dove vederlo in Italia. Gli orari

Roma, 26 giugno 2024 – Grande attesa per il dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza americana. Il democratico Joe Biden e il repubblicano Donald Trump saranno ospiti degli studi della CNN per un inedito confronto tra un presidente in carica e un ex presidente.

In Italia il dibattito andrà in onda nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno a partire dalle 2:30 del mattino sul canale Nove e sarà visibile in replica sullo stesso canale alle 23:00. Il confronto sarà trasmesso, con traduzione in italiano, anche da SkyTG24 a partire dalle 3:00.

Il dibattito sarà moderato dai giornalisti della CNN Jake Tapper e Dana Bash. Secondo le regole, il microfono sarà acceso solo per il candidato a cui tocca parlare. Inoltre, non saranno ammessi oggetti di scena o appunti, ma Trump e Biden avranno a disposizione una penna, un block notes e una bottiglia d’acqua.

Il sorteggio pre-dibattito ha premiato Biden, che ha potuto decidere fra la scelta della postazione – a destra o a sinistra rispetto alle telecamere – e il diritto all’ultimo intervento. La campagna del presidente ha preferito scegliere il podio di destra. Sembrerebbe, secondo alcuni esperti di comunicazione, che questa posizione mandi un messaggio rassicurante. Trump avrà quindi diritto all’ultimo intervento della serata.

Per gli esperti è Trump a guidare le quote, dato a 1,60 su Sisal e 1,70 su Snai, in calo rispetto al 2 di un mese fa. Il tycoon è tallonato a stretto giro da Biden, la cui conferma è offerta tra 2,10 e 2,75. Il leader del Partito Democratico punta al confronto diretto in tv per ribaltare l'attuale previsione dei bookmaker.

Il dibattito potrebbe rappresentare un momento cruciale per la campagna elettorale: milioni di potenziali elettori sintonizzati per seguire il confronto e i sondaggi nazionali che mostrano un testa a testa.

“Il dibattito è importante perché è un’opportunità per due noti candidati di ‘ripresentarsi’ a un pubblico che li conosce bene ma non ha prestato sufficiente attenzione”, spiega Donald Nieman, analista politico e professore di storia alla Binghamton University di New York.

Entrambi i candidati, negli ultimi giorni, hanno intensificato gli attacchi personali. Trump ha sfidato Biden a sottoporsi a un test antidroga prima del confronto, suggerendo che lo sfidante avrebbe fatto uso di stupefacenti di recente. Biden rimane sul piano politico, accusando su X l’ex presidente di “fare politica con la vita e la libertà delle donne”. “Nell'America di oggi, le donne hanno meno diritti di quelli che avevano le loro madri e le loro nonne a causa dell'amministrazione del mio predecessore", si legge in un ulteriore post.