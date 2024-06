Trump ha scelto il vice. Giovedì la super sfida in Tv con Biden

A pochi giorni dal primo dibattito televisivo sale la tensione tra Joe Biden e Donald Trump che stanno affrontando la vigilia della sfida in modo opposto. Il presidente si è chiuso nel silenzio più totale del bunker di Camp David per concentrarsi sulla sfida di giovedì e riprendersi dal tour de force europeo delle ultime settimane. Il tycoon ha annunciato di aver scelto il vice presidente ma "di non averlo ancora detto a nessuno". La nomina ufficiale del suo numero due è attesa alla convention dei repubblicani a Milwaukee a metà luglio e tra i favoriti ci sono Marco Rubio, il senatore della Florida che lo sta aiutando a prepararsi al duello tv con Biden del 27 giugno, e il senatore dell’Ohio J.D. Vance, autore del bestseller ‘Hillibilly Eleby’. Quanto alle regole generali sulle quali gli staff dei due avversari hanno concordato, la sfida senza pubblico andrà in onda alle 21 ora locale (le 3 di mattina di venerdì in Italia) e durerà 90 minuti con due sole interruzioni pubblicitarie. Vietati gli appunti già scritti, ma ai candidati verranno dati una penna e un bloc notes.