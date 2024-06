Belgrado, assalto all’ambasciata di Israele. Un uomo armato di balestra ferisce un agente, ma viene ucciso

Roma, 29 giugno 2024 - Un uomo armato di balestra stamane ha assaltato l'ambasciata di Israele a Belgrado. A tentare di fermare l'attentatore un poliziotto, ferito con un dardo. L'assalitore è stato ucciso, fa sapere il governo serbo.

L’agente ferito ha reagito uccidendo l’attentatore

L'agente è stato ferito al collo dalla freccia scagliata dall'aggressore, ma ha risposto al fuoco e lo ha ucciso, si legge su The Times of Israel. L’aggressione verso le 11 del mattino. L'agente è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dardo ed è ancora in terapia intensiva in condizioni "molto gravi".

Dacic: “E’ terrorismo”

Ivica Dacic, ministro dell'Interno serbo, ripreso dalla tv serba Rts, ha dichiarato che l'attacco all'ambasciata è terrorismo, e ha aggiunto di sospettare che l’aggressore sia un jihadista wahhabita. Le forze dell'ordine hanno già fermato diverse persone "a scopo precauzionale".

Israele: “Nessun dipendente ferito”

Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che "nessun dipendente dell'ambasciata è stato ferito" nell'attacco. Il portavoce del ministero ha aggiunto che la sede diplomatica ora è chiusa, spiegando che è in corso un'indagine.

Notizia in aggiornamento