Assange non sarà estradato negli Usa: Londra concede l’appello e chiede garanzie a Washington

Londra, 26 marzo 2024 – Julian Assange non sarà estradato immediatamente: c’è ancora una carta da giocare per cercare di sfuggire al ritorno negli Stati Uniti. Gli Usa gli danno la caccia da quasi 15 anni per aver diffuso documenti riservati del Pentagono e del Dipartimento di Stato contenenti non poche rivelazioni imbarazzanti.

Una manifestazione per Julian Assange

L'Alta Corte di Londra ha infatti dato oggi, martedì 26 marzo, il via libera all'istanza della difesa del giornalista australiano e fondatore di WikiLeaks – respinta in primo grado – per un ulteriore estremo appello di fronte alla giustizia britannica contro la consegna alle autorità americane. La corte si è aggiornata quindi per una nuova udienza il 20 maggio.

In sostanza la Corte di Giustizia di Londra ha dato al governo degli Stati Uniti tre settimane di tempo per fornire garanzie soddisfacenti sul fatto che Assange, in caso di estradizione, potrà fare affidamento sul Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (che protegge la libertà di parola), sul fatto che non sarà pregiudicato durante il processo (compresa la sentenza) in ragione della sua nazionalità e che gli saranno concesse le stesse protezioni del Primo Emendamento di un cittadino Usa. Ultima richiesta, l’esclusione della pena di morte.