Assange, oggi la Gran Bretagna decide sull’estradizione. La moglie: “Potrebbe fare la fine di Navalny”

Londra, 21 febbraio 2024 – Oggi Julian Assange conoscerà il suo destino: l’Alta corte di giustizia britannica dovrebbe emettere in giornata il verdetto relativo alla sua estradizione negli Stati Uniti, dove dovrebbe scontare un totale di 175 anni di reclusione per 18 capi di accusa. A partire dal 2010, il giornalista australiano ha divulgato sul portale WikiLeaks circa 700mila documenti riservati ed autentici sottratti al Pentagono e al Dipartimento di Stato americano. Alcuni di essi documentano le violenze commesse dalle forze statunitensi durante le guerre in Iraq e Afghanistan, altri riguardano i rapporti diplomatici di Washington.

Una manifestazione a favore di Assange (Afp)

Assange non ha partecipato all’udienza di ieri per problemi di salute: avrebbe riportato una costola rotta a causa di una forte tosse. Negli ultimi anni, le sue condizioni fisiche del 52enne sarebbero notevolmente peggiorate. Dal 2019, Assange si trova nel penitenziario di massima sicurezza di Belmarsh, a Londra, sotto regime di isolamento.

Nel 2021, le autorità giudiziarie britanniche avevano respinto la richiesta di estradizione presentata da Washington, ma la sentenza era stata poi ribaltata; ad esprimersi sulla faccenda era stata anche l’allora ministra dell’Interno Priti Patel, che aveva firmato a favore della consegna di Assange alle autorità statunitensi. Ed è proprio contro quest’ultima decisione che il giornalista sta facendo ricorso, con i suoi legali che riscontrano nel trattamento riservato al loro assistito "una persecuzione contro la legittima attività giornalistica", il rifiuto di esaminare nuovi "elementi di prova concreti" nei precedenti gradi di giudizio e le informazioni svelate negli ultimi anni sui piani affidati alla Cia sotto l’amministrazione di Donald Trump per un possibile rapimento di Assange e, in caso estremo, per il suo assassinio.

Se la sentenza di oggi fosse favorevole all’estradizione, il giornalista non avrebbe più alcuna possibilità di azione legale nel Regno Unito e la consegna a Washington avverrebbe nel giro di 28 giorni. Le ultime speranze di Assange risiederebbero quindi nella Corte europea dei diritti dell’uomo, nella possibilità di un'istanza sospensiva d'urgenza da presentare entro 24 ore, che tuttavia non avrebbe efficacia certa.

"Julian è un prigioniero politico e la sua vita è in pericolo: ciò che è successo a Navalny in Russia potrebbe succedere a lui in America – ha dichiarato Stella Assange, moglie del giornalista dal 2022, alla Royal Courts of Justice e ai cronisti e sostenitori presenti – L’attacco a Julian è un attacco ai giornalisti di tutto il mondo, un attacco alla verità e un attacco al diritto dell'opinione pubblica di conoscerla”.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui