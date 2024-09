Ananas nel carrello per avere un appuntamento: nuovo trend spagnolo porta il caos nei supermercati

Roma, 3 settembre 2024 – Un trend spagnolo esploso sui social media sta scatenando il caos nei reparti ortofrutta del paese, richiedendo in alcuni casi l’intervento delle forze dell’ordine. Mettere un ananas a testa in giù nel carrello, tra le 7 e le 8 di sera nei punti vendita Mercadona, per segnalare di essere single e disponibile a fare nuove conoscenze: una trovata nata su TikTok, in particolare dal profilo dell’attrice comica Vivy Lin, che ha velocemente preso piede in tutto il paese. La strategia per trovare l’amore tra le corsie si conclude con un viaggio – con carrello e ananas annessi – nel reparto dei vini, dove cercare altre persone con il frutto rovesciato nel proprio carrello.

La catena di supermercati spagnola non si è fatta sfuggire la ghiotta occasione di marketing e ha postato sui suoi profili la foto di uno dei frutti, con la descrizione: “L’ananas sullo scaffale di Mercadona sta aspettando per farti avere un appuntamento”. Ma la popolarità del trend ha portato anche a qualche disordine all’interno dei punti vendita.

La BBC riporta che a Madrid sono stati più volte segnalati adolescenti che girano per i supermercati spingendo il carrello senza poi comprare nulla. Un uomo vestito come un ananas gigante si è presentato in un negozio per festeggiare il suo addio al celibato con gli amici. Sempre secondo la BBC, a Bilbao la polizia è stata chiamata in una filiale di Mercadona a causa di disordini verificatisi proprio tra le 19 e le 20 nel reparto delle bevande alcoliche.

Sebbene estremamente virale, sembra che il trend non sia particolarmente popolare per il personale dei supermercati, che si trovano spesso a spostare ananas mai comprati e abbandonati tra le corsie dei punti vendita. Un video mostra un commesso che spinge le cassette di ananas lontano dagli scaffali, verso un magazzino, poco prima delle 19.