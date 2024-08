In Islanda non si trovano più cetrioli nei supermercati: potrebbe essere colpa di un trend di TikTok

Roma, 24 agosto 2024 – Nei supermercati islandesi i cetrioli sono diventati una merce rara: la catena Hagkaup ha dichiarato che la domanda di cucurbitacee è raddoppiata e i fornitori fanno fatica a tenere il passo delle richieste di rifornimenti. E sembra che la colpa di tutto ciò possa essere di TikTok.

Sul social network cinese spopolano da settimane i video-ricetta di insalate di cetriolo, preparate in tutte le salse, letteralmente: salsa di soia, tahina, olio di sesamo, maionese, formaggio cremoso, salsa sriracha, kimchi, aceto di riso, olio piccante. I vari influencer propongono diverse combinazioni di ingredienti da unire all’ortaggio, che viene sempre tagliato a fette con una mandolina e inserito in un contenitore che viene poi shackerato per mescolare tutte le componenti.

Il trend è partito dal profilo del tiktoker canadese Logan Moffitt (@logangm), che raccoglie 5,6 milioni di follower: “A volte vuoi solo mangiare un intero cetriolo. Ti mostro qual è il modo migliore per farlo” è la frase con cui il giovane inizia tutti i suoi video. Il trend della ‘cucumber salad’ è ormai diventato virale ed è stato replicato migliaia di volte, anche da molti blogger islandesi.

La catena di supermercati islandesi Kronan ha visto aumentare enormemente il numero di persone che cercano cetrioli sullo suo store online, ma è aumentata anche la richiesta di olio di sesamo, aceto di riso e salsa di pesce – tra gli ingredienti più utilizzati dalle ricette online. “Un aumento del 200%. È assolutamente fantastico”, ha detto Rúnar Kristmannsson, dell'ufficio marketing di Krónan, al media islandese Rùv.

La direttrice marketing della Compagnia di vendita degli Orticoltori ha dichiarato che, nella situazione attuale, gli agricoltori islandesi non riescono a tenere il passo con l'aumento della domanda dei consumatori e ha aggiunto che spera che l'offerta torni alla normalità “in una settimana o poco più”.

Nonostante la perdurante popolarità online delle insalata di cetrioli, l’azienda Hagkaup ha voluto minimizzare l’influenza del trend sulle vendite e ha dichiarato alla BBC che in questo periodo dell'anno è normale che si verifichi una carenza di cetrioli sull’isola. Il responsabile dei prodotti alimentari dell'azienda, Vignir Þór Birgisson, ha dichiarato che le vendite di ingredienti come l'olio di sesamo e alcune spezie sono “raddoppiate” nei suoi negozi, ma ha affermato che l'attuale carenza non è dovuta esclusivamente alla tendenza di TikTok.