Alec Baldwin, archiviato il processo per omicidio. L’attore in lacrime

Roma, 13 luglio 2014 – Alec Baldwin ha accolto con lacrime di gioia l’archiviazione del caso di omicidio colposo che lo vedeva imputato in New Mexico per la sparatoria mortale avvenuta sul set del film ‘Rust’.

Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, era morta nell’ottobre del 2021 a causa del colpo di pistola partito dall’arma che l’attore stava maneggiando durante le prove. Si tratta della seconda archiviazione del caso e al momento, secondo i media americani, non verrà istruito un nuovo processo.

Alec Baldwin era sotto processo per omicidio colposo a seguito della morte sul set di Halyna Hutchins (Ansa)

Il procedimento penale si è concluso a tre giorni dal suo inizio. Al centro del processo le munizioni presenti sul set e presentate come prove dall’accusa. Gli avvocati di Baldwin hanno messo in dubbio le indagini, evidenziando gli errori che sono stati commessi dalle autorità che hanno esaminato la scena e dai procuratori nei procedimenti di archiviazione.

La richiesta di archiviazione ha provocato una serie notevole di eventi, tra cui le dimissioni di uno dei pubblici ministeri speciali e il licenziamento della giuria al fine di ascoltare più testimoni da parte della giudice Mary Marlowe Sommer.

La difesa ha sostenuto che polizia e pubblici ministeri avrebbero nascosto delle prove: alcuni proiettili potenzialmente collegati alla morte di Hutchins sarebbero stati consegnati a marzo all’ufficio dello sceriffo senza che la difesa ne venisse informata e sarebbero stati archiviati in un altro caso, con un numero diverso.

L'accusa ha rigettato le accuse: le munizioni in questione non sarebbero state collegate al caso e per questo erano del tutto irrilevanti. La giudice ha tuttavia stabilito che dovevano essere condivise con il team di difesa di Baldwin.

I pubblici ministeri non potranno più presentare l’accusa contro Baldwin perché la giudice non ha semplicemente dichiarato la presenza di un errore nel caso, ma lo ha archiviato con pregiudizio. “L'occultamento di queste informazioni da parte dello Stato è stato intenzionale e deliberato”, ha dichiarato la giudice. “Non c'è modo per la corte di riparare a questo errore”, ha aggiunto.

Alec Baldwin abbraccia la moglie Hilaria dopo la notizia dell'archiviazione (Ansa)

“Il caso è chiuso”, ha dichiarato alla BBC l'avvocato Joshua Ritter. In aula Baldwin ha pianto alla lettura della sentenza e ha abbracciato prima i suoi due avvocati, che hanno trovato un appiglio decisivo per evitargli il carcere, e poi la moglie Hilaria, madre di sette dei suoi otto figli.