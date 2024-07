Chi è Hilaria Thomas, la moglie di Alec Baldwin. L’amore a prima vista, i sette figli: “Siamo una grande squadra”

Hilaria Thomas è la seconda moglie dell'attore Alec Baldwin, celebre per la sua carriera nel cinema e anche per le sue vicende personali. Nota insegnante di yoga, imprenditrice e autrice americana, vegetariana, Hilaria è madre di sette degli otto figli dell’attore. Nata a Boston il 6 gennaio 1984, Hilaria (il cui vero nome è Hillary Lynn Hayward-Thomas) è cresciuta tra gli Stati Uniti e la Spagna, visitando il paese europeo sin da bambina. Ha completato la sua istruzione alla New York University e ha aperto il suo centro di yoga insieme a Michael Patton durante gli anni universitari.

Hilaria Baldwin abbraccia Alec Baldwin per il loro 12 anniversario di matrimonio (Foto Instagram)

Amore a prima vista

Hilaria (40 anni) ha incontrato Alec Baldwin (66 anni) nel 2011, e un anno dopo, il 30 giugno 2012, si sono sposati con una cerimonia nella Cattedrale di San Patrizio a New York. Il loro amore è stato un colpo di fulmine e la loro unione ha subito attirato l'attenzione dei media, soprattutto per il desiderio condiviso di ampliare la famiglia. Alec Baldwin, precedentemente sposato con l'attrice Kim Basinger, ha trovato in Hilaria un nuovo inizio.

Una grande squadra

Dal loro matrimonio sono nati sette figli: tre femmine e quattro maschi. Carmen Gabriela nel 2013, Rafael Thomas nel 2015, Leonardo Angel Charles nel 2016, Romeo Alejandro David nel 2018, Eduardo Pau Lucas nel 2020 e Marìa Lucìa Victoria nel 2021, quest'ultima nata grazie alla maternità surrogata e la piccola Ilaria arrivata nel 2022. La coppia ha dimostrato di essere unita e affiatata, tanto che sulle loro fedi nuziali è incisa la frase “Somos un buen equipo”, ovvero “siamo una grande squadra”.

La fine del processo per Alec Baldwin

Nel luglio 2024, Alec Baldwin è stato assolto dall'accusa di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta sul set del film “Rust” nel 2021. Hilaria è stata al suo fianco durante tutto il processo, e il loro abbraccio liberatorio al termine delle udienze ha segnato la fine di un incubo per l'attore e per la coppia.

Le sfide e i successi di Hilaria

Hilaria ha affrontato numerose sfide nella sua vita, durante l’adolescenza avrebbe sofferto di anoressia nervosa e proprio la malattia l’avrebbe avvicinata al mondo dello yoga. Nonostante ciò, è riuscita a costruire una carriera di successo come insegnante di yoga e autrice, pubblicando libri e articoli sulla salute e il benessere. Nel 2020, Hilaria è stata coinvolta in una polemica riguardante le sue origini, dopo che è emerso che aveva raccontato di essere nata a Maiorca, in Spagna, quando in realtà è nata a Boston. Hilaria ha spiegato di onorare entrambe le culture nella sua famiglia. Ha dichiarato di aver subito due aborti spontanei dopo la nascita del figlio Eduardo Pau Lucas (nato l’8 settembre 2020).

Dodici anni di matrimonio

In occasione del loro dodicesimo anniversario di matrimonio, Hilaria ha condiviso un messaggio toccante sul suo profilo Instagram. Ha riflettuto sulle sfide e le gioie del loro matrimonio, sottolineando l'importanza della famiglia e degli amici per superare i momenti difficili. Queste le sue parole: “Alec…non solo ci sono stati momenti alti gioiosi e bassi tristi che la vita inevitabilmente porta, ma abbiamo anche sperimentato di tutto, dai percorsi tortuosi, zigzag, immenso amore e anche cose che sono così dolorosamente e palesemente al contrario. Ma ci teniamo sempre stretti...”. Hilaria, al termine del processo ha condiviso con Alec 12 istanti di abbraccio tra lacrime di felicità.