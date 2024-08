11 settembre, ha patteggiato l’uomo accusato di essere la mente dell’attentato. Eviterà la pena di morte

Roma, 1 agosto 2024 – Il Dipartimento della Difesa statunitense ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con l’uomo accusato di aver progettato gli attentati dell’11 settembre 2001 e due suoi complici. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti, ma secondo la CNN Khalid Sheikh Mohammed, la mente dietro l’attentato, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash e Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi si dichiareranno colpevoli. In cambio, l’accusa non chiederà la pena di morte.

Le informazioni note sull’accordo sono contenute in una lettera che i pubblici ministeri hanno inviato una lettera alle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti, poco prima che il Dipartimento della Difesa annunciasse la notizia in un comunicato stampa mercoledì sera.

Nella lettera, i procuratori scrivono: “Riconosciamo che lo stato del caso in generale, e questa notizia in particolare, susciterà comprensibilmente e opportunamente intense emozioni, e ci rendiamo anche conto che la decisione di stipulare un accordo pre-processuale sarà accolta da reazioni contrastanti tra le migliaia di familiari che hanno perso i loro cari”. La decisione di stipulare l’accordo “non è stata presa a cuor leggero”, ma è sembrata “il miglior percorso verso la conclusione e la giustizia in questo caso”.

I tre attentatori sono stati detenuti per anni nella base della Marina statunitense di Guantanamo Bay, a Cuba, senza essere processati. Le trattative per il patteggiamento sono iniziate a marzo 2022 e l’accordo finale prevede che i tre imputati si dichiarino colpevoli di tutti i capi d’accusa, tra cui figura l’omicidio di 2.976 persone, tutte elencate per nome nel capo di imputazione.

Il patteggiamento permetterà di evitare un processo lungo e complicato. “Questo è l'accordo meno peggiore che possa esistere nel mondo reale”, ha dichiarato Peter Bergen, esperto di terrorismo e analista di sicurezza nazionale della CNN. Il caso giudiziario era arenato da due decenni: “Erano ancora in fase di udienza preliminare – ha detto Bergen – È stato meglio ottenere un accordo”.

Dopo la sua cattura in Pakistan nel 2003, Khalid Sheikh Mohammed è stato accusato di una lunga lista di crimini, tra cui cospirazione, omicidio, attacco a civili, lesioni gravi, distruzione di proprietà e terrorismo. I procuratori degli Stati Uniti avevano dichiarato che avrebbero richiesto la pena di morte.

Tuttavia, il processo è stato rimandato per diversi anni perché durante la prigionia nelle carceri segrete della CIA negli anni 2000, Mohammed e i suoi complici sono stati sottoposti a tecniche di interrogatorio particolarmente brutali, tra cui il waterboarding, ora illegale. Per i procuratori era difficile capire come ammettere in tribunale delle prove ottenute sottoponendo i prigionieri a tortura.

Nel 2021 sembrava che il processo fosse pronto ad iniziare, ma i ritardi causati dalle dimissioni di due giudici e dalla pandemia hanno fatto slittare nuovamente la data. Ora i tre presunti cospiratori dovranno affrontare un'udienza di condanna che ,secondo la lettera inviata alle famiglie, non si terrà prima della prossima estate.

Durante il processo, i membri delle famiglie “potrebbe avere l’opportunità di testimoniare” e la giuria prenderà in considerazione le dichiarazioni nel determinare la sentenza. Come parte dell'accordo, gli imputati hanno accettato di rispondere alle domande dei sopravvissuti e delle famiglie delle vittime sul loro ruolo e sulle ragioni che li hanno spinti a condurre gli attacchi.