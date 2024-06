Elezioni europee Imola, il Pd resta primo partito. Boom Fratelli d’Italia

Imola (Bologna), 10 giugno 2024 – Il Pd resta primo partito con il 43,82%; boom di Fratelli d’Italia (23,11%), che prende voti della Lega crollata al 4,60%. M5s che non va oltre il 9%. Queste le prime indicazioni (scrutinate 20 sezioni su 62) che arrivano dallo spoglio delle schede per le Europee. La lunga notte elettorale si apre con l’exploit (atteso) di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni (cresciuto dall’1,9% del 2014 al 3,9% di cinque anni fa) si avvia come detto verso il 23%. A farne le spese, la Lega. A Imola il Carroccio, che nel 2019 sfiorò il 27% (solo cinque anni prima partiva dal 3,4%), stavolta è destinato a fermarsi sotto il 5%. Il Pd, che nel 2019 si attestò poco sotto il 37% contro il 58,4% di cinque anni prima, ora viaggia poco sotto il 44%. Per il M5s si prospetta invece un risultato a una cifra: 9%. Nel 2019, quando amministrava Imola, si attestò come terza forza al 15,3% contro il 18,8% di cinque anni prima. Completano il quadro Alleanza verdi sinistra con il 6%; Forza Italia con il 4% (5,5% nel 2019); Stati Uniti d’Europa con il 3,40%, Azione con il 2,94% e Pace terra e dignità con il 2,50%. Gli altri sotto l’1%. Capitolo affluenza. Elettori in calo a Imola e nel resto del circondario, nonostante Fontanelice risulti di gran lunga il comune della provincia nel quale si è votato di più: 74,61% (in linea con il 2019) a fronte di una media del 60,72% nell’area metropolitana. A Imola, tra le 15 di sabato e le 23 di ieri, per le elezioni europee si è recato alle urne il 56,20% degli elettori. Nel 2019, quando si votò solo in una giornata (domenica 26 maggio) lo fece il 63,36% degli aventi diritto. Si tratta di un trend negativo ormai consolidato anche in città: nel 2004 (quando però bisognava scegliere anche il nuovo sindaco) votò l’80,24% degli elettori, percentuale scesa al 72,65% nel 2009 e al 68,10% nel 2014. A Castel del Rio, unico comune con Imola in cui non si è votato per le amministrative, l’affluenza per queste elezioni europee è stata del 52,89%. Nel 2019 fu del 61,16%. Numeri più alti, nonostante la flessione generalizzata, nei comuni in cui (come nel 2019) si è votato anche per eleggere i nuovi sindaci. A partire dai due più grandi, vale a dire Castel San Pietro, dove ha votato il 65,36% degli aventi diritto (70,78% finale nel 2019), e Medicina il 63,69% (70,66% cinque anni fa). A Dozza siamo al 65,63% ( 68,83% nel 2019) a Mordano 66,79% (74,71%). Castel Guelfo 65,17% contro il 72,15% del 2019. Per quanto riguarda invece la Vallata del Santerno, a Casalfiumanese ha votato il 62,88% degli aventi diritto (71,24% nel 2019); a Borgo Tossignano il 66,08% contro il 69,24% di cinque anni fa. Fontanelice è come detto al 74,61% (contro il 74,04% definitivo del 2019).