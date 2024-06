Elezioni Pistoia, il voto alle Europee: Fratelli d’Italia davanti al Pd per un soffio

Pistoia, 10 giugno 2024 – Il voto alle Europee, ecco l’esito a Pistoia e provincia.

Ore 2,15 – Con 251 sezioni su 306 Fratelli d’Italia è al 29,9%, il Pd al 28,9%; i Cinque Stelle all’8,1%, Alleanza Verdi e Sinistra 7,1%, Lega 7%, Forza Italia 6,8%, Stati Uniti d’Europa 4,6%, Azione 3%, Pace terra dignità 2,8%, Democrazia sovrana popolare 0,8%, Libertà 0,6%, Alternativa Popolare 0,4%.

Ore 1,57 – Con 215 sezioni su 306 Fratelli d’Italia è al 29,8%, il Pd al 28,6%; i Cinque Stelle all’8,1%, Alleanza Verdi e Sinistra 7,2%, Lega 6,9%, Forza Italia 6,8%, Stati Uniti d’Europa 4,7%, Azione 3%, Pace terra dignità 2,8%, Democrazia sovrana popolare 0,8%, Libertà 0,7%, Alternativa Popolare 0,4%.

Ore 1,43 – Con 200 sezioni su 306, quindi a due terzi dello scrutinio, anche in provincia di Pistoia come in Toscana si registra un testa a testa tra FdI e Pd ma con i meloniani in questo caso davanti. Fratelli d’Italia è al 29,5%, i dem al 28,8%; i Cinque Stelle all’8,2%, Alleanza Verdi e Sinistra 7,3%, Lega 6,8%, Forza Italia 6,8%, Stati Uniti d’Europa 4,7%, Azione 3,1%, Pace terra dignità 2,8%, Democrazia sovrana popolare 0,8%, Libertà 0,7%, Alternativa Popolare 0,4%.