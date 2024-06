Sindaci eletti e ballottaggi 2024: come sono andate le elezioni Comunali nei capoluoghi

Roma, 11 giugno 2024 – Erano 29 i capoluoghi di provincia al voto in questa tornata di elezioni comunali. Il primo turno se lo aggiudica il centrosinistra per 10 Comuni a 6. Negli altri 13 non è stato raggiunto il quorum del 50% e il verdetto è rimandato al ballottaggio fra due settimane (si vota il 23 e 24 giugno). Chi sono i sindaci eletti e le città al secondo turno.

Cagliari – Nel capoluogo della Sardegna il candidato di centrosinistra Massimo Zedda (60,29%) è stato eletto sindaco per la terza volta. La principale sfidante era l’omonima Alessandra Zedda, centrodestra (34,22).

Bergamo – Elena Carnevali è il nuovo sindaco di Bergamo. La candidata sindaca del centrosinistra (appoggiata da Pd, Futura-Avs, Bergamo europea+Europa-Italia viva, Bergamo insieme concordia civium, Gori per Carnevali, Elena Carnevali sindaca) ha battuto con il 54,95% delle preferenze il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta (Fi, FdI, Lega, Lista civica Pezzotta sindaco, Bergamo ideale) che ha ottenuto invece il 42,24% dei voti.

Pavia – Il centrosinistra strappa al centrodestra il sindaco di Pavia al primo turno. Michele Lissia – sostenuto dal ‘campo largo pavese’, si aggiudica il 53,08% dei consensi, distanziando di 8 punti il rivale Alessandro Cantoni, sostenuto dal centrodestra, fermo al 45%.

Reggio Emilia – Il centrosinistra conferma il sindaco Marco Massari, con il 56,13% dei voti, Giovanni Tarquini del centrodestra resta fermo al 33,1%.

Modena – Il nuovo sindaco è Massimo Mezzetti: candidato del centrosinistra con l’appoggio dei M5s vince con oltre il 63% delle preferenze. Il candidato del centrodestra Luca Negrini non è andato oltre il 28% dei voti.

Cesena – Cesena conferma il sindaco uscente Enzo Lattuca (65,15%), sostenuto da centrosinistra e M5s.

Battuto inequivocabilmente il candidato di centrodestra Marco Casali che ha ottenuto il 26,26% dei voti.

Pesaro – Risultato netto anche a Pesaro dove il centrosinistra vince con Andrea Biancani, votato dl 60% degli elettori. Il candidato del centrodestra Marco Lanzi si ferma al 35,19%.

Livorno – Luca Salvetti del centrosinistra vince al primo turno con il 51,7% delle preferenze, confermandosi primo cittadini della città labronica dove il Movimento 5 Stelle ha corso separato. Alessandro Guarducci, candidato del centrodestra, si ferma al 22,5%.

Prato – Ilaria Bugetti è confermata sindaco con il 52,22% dei voti. Gianni Cenni del centrodestra staccato di oltre 10 punti percentuali.

Biella – Vince al primo turno Marzio Olivero, sostenuto da FdI, Fi, Lega, Udc e da una lista civica, con il 53,81% dei voti. La sfidante di centrosinistra, Marta Bruschi, candidata di Pd, Avs, Cinque Stelle e una lista civica non supera il 34,07% dei consensi.

Ferrara – Alan Fabbri è stato riconfermato sindaco con il 57,88% delle preferenze. Staccato di oltre 20 punti Fabio Anselmo, candidato del centrosinistra e M5s.

Forlì – Il centrodestra conferma il sindaco di Forlì al primo turno. Gianluca Zattini ha ottenuto il 50,63%. Graziano Rinaldini – centrosinistra con M5s – si ferma al 46, 28%.

Ascoli Piceno – Incarico confermato a Marco Fioravanti di centrodestra con una maggioranza bulgara (74,41%), Emidio Nardini del centrosinistra ha preso il 25,87% dei voti.

Pescara – Il candidato del centrodestra Carlo Masci, sindaco uscente, ha ottenuto il 50,95% dei voti. Carlo Costantini del centrosinistra + M5s si ferma al 34,24%.

Quattro capoluoghi di regione al ballottaggio, il 23 e 24 giugno. A Firenze è avanti la candidata del Pd Sara Funaro sullo sfidante di centrodestra Eike Dieter Schmidt, ma anche Bari che, arrivata al voto tra le polemiche per le inchieste giudiziarie, vede il candidato Vito Leccese, espressione del centrosinistra e appoggiato anche dal primo cittadino uscente Antonio Decaro, prevalere sul candidato di centrodestra Fabio Romito.

Verdetto rimandato al secondo turno anche a Perugia, dove è testa a testa tra la candidata del campo largo Vittoria Ferdinandi e quella del centrodestra Margherita Scoccia, e a Potenza dove la sfida è tra il candidato di centrodestra Francesco Fanelli e Vincenzo Telesca appoggiato da liste civiche.

A Cremona sfida tra il candidato sindaco di centrodestra Alessandro Portesani (43,19%) e quello di centrosinistra Leonardo Virgilio (41,94%). Due avvocati penalisti al rush finale a Caltanissetta: Walter Tesauro, sostenuto dal centrodestra, che ha raggiunto il 34,89% dei voti e Annalisa Petitto, civica appoggiata dal centrosinistra, ferma al 30,47%. Non ce l'ha fatta il sindaco uscente del M5S Roberto Gambino.

A Vercelli se la vedranno Roberto Scheda, candidato di Lega, Fi e FdI, che ha ottenuto il 37,87% dei voti e Gabriele Bagnasco sostenuto da Pd, Avs e una lista civica, che si è attestato al 25,60% dei voti.

A Urbino è ballottaggio tra il sindaco uscente, ricandidato dal centrodestra, Maurizio Gambini (47,1%) el il candidato del centrosinistra Federico Scaramucci, appoggiato da una coalizione composta da Pd, M5S, Alleanza Verdi sinistra italiana e Socialisti, (45,41%).

Neanche Lecce riesce ad eleggere il sindaco al primo turno. Dopo una sfida all’ultimo voto sarà ballottaggio tra l'uscente Carlo Salvemini (47%), espressione del centrosinistra e la senatrice Adriana Poli Bortone del centrodestra (49,6%) , che fu sindaca di Lecce dal '98 al 2007.

A Vibo Valentia ballottaggio tra Roberto Serafino Cosentino, sostenuto da una coalizione di centrodestra, che al primo turno si è fermato al 38,43% e Vincenzo Francesco Romeo, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che ha raggiunto il 31,92% di consensi.

Il duello tra centrosinistra e liste civiche deciderà i sindaci di Verbania e Avellino. Centrodestra e M5s si contendono il sindaco di Rovigo.

