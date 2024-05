Confronto Meloni-Schlein in tv: la Rai lo annulla. “Non c’è la maggioranza chiesta dall’Agcom”

Roma, 16 magggio 2024 - Salta il confronto tv del 23 maggio da Bruno Vespa fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, in viste delle elezioni europee dove sono entrambe candidate. Lo annuncia la Rai, spiegando che "nessun confronto è possibile in assenza della maggioranza richiesta da Agcom" ma "soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a un confronto a due tra leader sulla base della forza rappresentativa".

"Per questo motivo - annuncia viale Mazzini - Rai ritiene di non poter programmare alcun confronto nei termini precedentemente proposti". E conclude: "Il Servizio Pubblico continuerà a garantire, come ha sempre fatto, il rispetto della par condicio nei notiziari e nei programmi di approfondimento con l`equilibrio e la correttezza riconosciuti dalla stessa Autorità".

A quanto apprende l'Adnkronos, sono Fdi, Pd, Italia viva e Lega le quattro liste favorevoli al confronto tv a due tra i leader. Contrari, invece, Avs, Forza Italia, M5s e Azione.