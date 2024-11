Quando chiudono i seggi in Usa: gli orari Stato per Stato. La lunga notte delle elezioni

New York, 5 novembre 2024 – La lunga giornata delle elezioni presidenziali americane inizierà quando in Italia sarà mezzogiorno. I seggi in diversi stati della costa Est, infatti, apriranno (ora locale) alle 6 di mattino del 5 novembre, le ore 12 nel nostro Paese. Gli elettori americani saranno chiamati a scegliere il prossimo presidente tra Donald Trump, candidato repubblicano, e Kamala Harris, rappresentante dei democratici.

Early voting, gli elettori esprimono le proprie preferenze (Ansa)

L’apertura dei seggi

Ogni Stato può decidere autonomamente quando aprire e chiudere il voto. A causa dei diversi fusi orari che ci sono in America, gli Stati della costa Est sono quelli che per noi di fatto hanno aperto prima, ovvero a mezzogiorno. Poi bisognerà solo aspettare la chiusura dei seggi, anche se qualche indicazione potrà arrivare dall’affluenza (sempre da incrociare con le preferenze arrivate con l’early voting).

La chiusura dei seggi

Per quanto riguarda la chiusura dei seggi, si va dalla mezzanotte italiana, quando larga parte di Indiana e Kentucky fermeranno le operazioni, alle 7 del mattino del 6 novembre per alcuni seggi che si trovano nelle isole Aleutine al largo dell’Alaska. A partire dalla mezzanotte, quindi, scatterà la grande notte elettorale americana. Ecco gli orari Stato per Stato.

Mezzanotte del 6 novembre: Kentucky (parziale) e Indiana (parziale)

Ore 1: Kentucky (totale) e Indiana (totale), Georgia, Florida (parziale), Carolina del Sud, Virginia, Vermont

Ore 1,30: Carolina del Nord, Ohio, Virginia

Ore 2: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida (totale), Illinois, Kansas (parziale), Maine, Maryland, Massachusetts, Michighan (parziale), Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Dakota (parziale), Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota (parziale), Tennessee, Texas (parziale), Washington, D.C.

Ore 2,30: Arkansas

Ore 3: Arizona, Colorado, Iowa, Kansas (totale), Louisiana, Michigan (totale), Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota (totale), South Dakota (totale), Texas (totale), Wisconsin, Wyoming

Ore 4: Idaho (parziale), Montana, Nevada, Oregon (parziale), Utah

Ore 5: California, Idaho (totale), Oregon (totale), Washington

Ore 6: Alaska (parziale)

Ore 7: Alaska (totale)

I risultati

Non appena cominceranno le operazioni di spoglio, inizieranno ad arrivare i risultati e le proiezioni per ogni singolo Stato. Più il distacco tra i due candidati sarà netto, prima verranno ufficialmente assegnati a Donald Trump o a Kamala Harris le rispettive vittorie. Per conoscere chi sarà il prossimo presidente, in ogni caso, potremmo dover aspettare qualche ora o anche diverse settimane.