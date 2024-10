Elezioni Usa: le notizie del 29 ottobre

Roma, 29 ottobre 2024 – Mentre manca esattamente una settimana alle elezioni presidenziali statunitensi, i tour elettorali di Donald Trump e Kamala Harris proseguono a ritmo serrato per racimolare voti, soprattutto negli stati in bilico.

L’ex presidente è volato ad Atlanta, in Georgia, dove ha tenuto un comizio acceso e battagliero, in cui ha negato le accuse riguardo al suo apprezzamento per i gerarchi nazisti: “Sono l’opposto di un nazista”, ha detto Trump, aggiungendo: “La nuova linea di Kamala è che chiunque non la voti è un nazista”. The Donald ha poi giocato una delle sue carte preferite: ha definito gli Usa “un paese occupato” dagli immigrati e ha promesso di liberarlo. E ha deciso di collegare a questa battaglia la necessita di “proteggere le donne”, tema su cui viene costantemente attaccato dai democratici.

Il comizio di Kamala Harris ad Ann Arbor, in Michigan (Getty Images via AFP)

Kamala Harris ha invece incontrato gli elettori con il suo compagno di corsa Tim Waltz nel Michigan, dove ha rivolto un appello in particolare ai votanti più giovani: “Generazioni di americani prima di noi hanno combattuto per la libertà, e ora il testimone è nelle nostre mani”, ha detto, esortando i giovani a "prendere il potere che desiderano e a proteggere una serie di diritti". Il comizio della vicepresidente è stato interrotto da un gruppo di manifestanti filo-palestinesi, ai quali Harris ha assicurato che farà"tutto ciò che è in nostro potere" per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza.

Intanto in Oregon e nello Stato di Washington centinaia di contenitori per le schede del voto anticipato sono stati dati alle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente in entrambi i casi, ma diverse schede sono andate perdute. A settembre, il dipartimento per la sicurezza nazionale aveva messo in guardia, con una mail interna, sul rischio che le cassette potessero essere considerate come "bersaglio attraente per alcuni estremisti violenti" ed un "obiettivo facile" perché accessibili.