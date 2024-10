Tensioni in vista del voto Usa, bruciano box con le schede elettorali

Washington, 29 ottobre 2024 – Nel nord-ovest del Pacifico due scatole contenenti centinaia di schede per le elezioni Usa 2024 sono state incendiate in quelli che apparentemente sembrano roghi dolosi. Gli episodi, avvenuti nelle prime ore di lunedì mattina e hanno interessato le città di Portland (Oregon) e Vancouver nello stato di Washington.

Secondo quanto ricostruito dalle forze di Polizia di Portland e riportato dal New York Times, gli ufficiali hanno risposto intorno alle 3:30 all’allarme per un’urna a fuoco in città. Non ci è voluto molto a capire che all’origine del rogo ci fosse un dispositivo incendiario.

Fermo immagine da video di KATU 2 abc

Circa un’ora dopo la polizia di Vancouver ha riferito di un altro rogo, sempre di matrice dolosa. In questo caso, un dispositivo sospetto era stato trovato vicino alla postazione per le schede.

Mike Benner, un portavoce della polizia di Portland, ha detto che gli investigatori ritengono che i due incendi siano collegati e che un ‘veicolo sospetto’ è stato identificato dal filmato di sorveglianza. "È straziante," ha detto Greg Kimsey, l’ispettore capo della Contea di Clark, in un'intervista.

"È un attacco diretto alla democrazia. Interferire con il voto della gente è anti-americano". Kimsey ha stimato che centinaia di schede per il voto siano state distrutte in entrambi gli incendi e che chiunque avesse depositato la propria preferenza dopo le ore 23 di sabato (quando la scatola è stata svuotata l'ultima volta) dovrebbe contattare il dipartimento elettorale per richiedere nuovamente la possibilità di votare.

Il precedente di Phoenix

Un episodio simile si è verificato la settimana scorsa a Phoenix, in Arizona. Un incendio di una cassetta postale ha portato all'arresto di un uomo, ora accusato di incendio doloso. I funzionari di polizia hanno detto che l'uomo arrestato non sembrava avere motivazioni politiche, ma aveva detto agli agenti che voleva essere arrestato.

Una escalation di tensione che le autorità avevano messo in preventivo. A settembre il dipartimento per la sicurezza nazionale aveva messo in guardia, con una mail interna, sul rischio che le cassette per il voto anticipato avrebbero potuto essere un "bersaglio attraente per alcuni estremisti violenti" e un "obiettivo facile" perché accessibili.

“Infatti – ha dichiarato il dipartimento – nei forum sui social media frequentati da estremisti, spesso vengono condivisi piani per gli attacchi alle cassette postali con mezzi quali cui razzi, fuochi d'artificio, benzina, olio di lino e fosforo bianco, cemento o schiuma espansiva, candeggina o altri prodotti chimici e macchinari agricoli".

L’ufficio di Investigazione Federale sta indagando su entrambi gli incendi ‘per determinare chi è responsabile’. Le autorità locali nello Stato di Washington hanno chiesto che le forze di polizia restino di presidio a tutte le cassette per il voto anticipato fino al giorno delle elezioni.