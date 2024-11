Fbi: “Dietro i falsi allarmi bomba ai seggi l’ombra della Russia”

Roma, 6 novembre 2024 - L'Fbi accusa: dietro a tutti i falsi allarmi bomba ai seggi delle ultime ore sembra esserci lo zampino della Russia. Anche se subito nessuna minaccia è apparsa credibile, i seggi minacciati sono stati evacuati per almeno un’ora, ha sottolineato l'Fbi, ritardando le operazioni di voto.

Elezioni Usa, un seggio

Originati da domini email russi

I federali, interpellati dal Guardian hanno affermato che le segnalazioni di esplosivi nei seggi elettorali arrivate nella ultime ore sono risultate false e molte, inviate da diversi Stati, "sembrano originare da domini email russi".

Tre allarmi in Georgia, stato chiave

E' successo ad esempio oggi a un seggio elettorale nella contea di Gwinnett, in Georgia, uno degli stati chiave nella corsa alla Casa Bianca. Il Mountain Park Aquatic Center, che ospita due dei 156 distretti della contea, è stato evacuato per circa un'ora, 12,44 ora locale, a causa di un allarme bomba. La polizia ha riferito alla Cnn che "dopo aver parlato con i dipendenti e gli scrutatori non è stata rilevata alcuna attività sospetta e il luogo è stato riaperto". Stessa cosa è successa in un altri due seggi della contea di Fulton, sempre in Georgia, chiusi per circa mezz’ora.