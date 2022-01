Roma, 25 gennaio 2022 - Secondo giorno di voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Dopo il primo scrutinio di ieri andato a vuoto (672 schede bianche), parte la seconda chiama (sotto la diretta): serviranno i due terzi delle preferenze dei 1009 Grandi elettori per eleggere il successore di Sergio Mattarella. E anche oggi la previsione - quasi una certezza - è che dall'urna non uscirà nessun nome. Sarà quindi un'altra giornata di trattative, dopo che già ieri i partiti hanno aperto canali di dialogo. Il premier Mario Draghi ha incontrato Matteo Salvini, parlato con Enrico Letta e con Giuseppe Conte: l'ipotesi del premier-presidente resta attualmente una delle più quotate, anche se comporta un'ulteriore trattativa, quella per Palazzo Chigi. E pare che le condizioni dettate dall'ex capo della Bce non incontrino i favori del leader della Lega. Da parte del segretario del Pd, invece, "è assolutamente importante averlo nelle istituzioni del Paese", ma su quale dei due scranni intenda far sedere Draghi non è chiaro.

Il centrodestra ha ufficializzato la rosa di nomi: la coalizione avrebbe infatti concordato per Marcello Pera, Letizia Moratti e l'ex pm veneto Carlo Norbio. Resterebbero al momento fuori dalla lista, quindi, Franco Frattini e Pier Ferdinando Casini. "Noi non andremo a proporre il Prodi di turno, ma proporremo nella rosa nomi di spessore - ha spiegato oggi il leader della Lega Matteo Salvini -. Frattini non lo conosco, mentre Casini non può stare in una rosa di centrodestra. Il premier Draghi è a Chigi e lavora bene a Chigi". Salvini ha aggiunto che è "assurdo che il nome di Frattini sia già stato bocciato prima ancora di averlo proposto". "Ho sentito Draghi - ha concluso - perché c'è in campo la crisi in Ucraina, il caro bollette, inflazione e costo materie prime. Ma non abbiamo bisogno di venti di guerra. Conto di chiudere la partita del Quirinale questa settimana perché il governo deve correre".

L'incontro tra Conte, Letta e Speranza è invece previsto alle 17.15: il fronte progressista sta meditando di ufficializzare una lista di candidati targata M5S-Pd-Leu, tra cui spuntano i nomi di Andrea Riccardi, ma avanza anche quello dell'ex ministra Paola Severino.

16.15 - Terminata la chiama dei senatori ha preso il via quella dei deputati. Oggi è stato ridotto il tempo per le votazioni visto che ieri sono state necessarie diverse pause per permettere ai grandi elettori di votare secondo l'orario stabilito. Dopo i deputati toccherà ai delegati regionali. Si prevede quindi che alle 18 la seduta si concluderà.

16.05 - Si è conclusa la prima chiama dei senatori. Si procede ora con la seconda chiama.

15.40 - Sono in tutto 16, al momento, le richieste, accompagnate da certificato medico, pervenute alla presidenza della Camera per il voto dei grandi elettori positivi o in quarantena. Ieri, in occasione del primo scrutinio, le richieste erano state 17, ma solo in 11 si sono poi effettivamente recati a votare nel seggio speciale allestito all'esterno di Montecitorio.

15.16 - Dopo il voto dei senatori a vita, è il turno dei senatori (si sta svolgendo la prima chiama). A seguire, voteranno i deputati e, infine, i 58 delegati regionali.

15.12 - I primi a votare sono i senatori a vita. Come ieri hanno votato solo in quattro: Elena Cattaneo - che fa il suo ingresso nell'emiciclo sostenuta dalle stampelle - e Mario Monti, Renzo Piano e Liliana Segre. Non hanno invece risposto alla 'chiama' Giorgio Napolitano e Carlo Rubbia.

15.10 - È arrivato alla Camera per la seconda votazione per il presidente della Repubblica Pierferdinando Casini, uno dei nomi fatti tra i papabili per il Colle. A chi gli domandava come stia vivendo questo momento, il senatore ha risposto: "L'importante è la salute".

15.02 - Come già avvenuto ieri, in occasione del primo scrutinio, il primo ad essere chiamato per votare è il 'senatur' Umberto Bossi.

15.00 - Al via nell'Aula di Montecitorio la seconda votazione del Parlamento seduta comune, integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del Collegio.

