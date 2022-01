Roma, 25 gennaio 2022 - Il centrodestra, dopo il passo di lato di Silvio Berlusconi, propone tre candidati per il Quirinale: "I nostri nomi sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti", ha affermato Matteo Salvini, leader della Lega, in conferenza stampa congiunta con Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Tajani, più volte indicato tra i possibili candidati, non c'è. Salvini ha ringraziato il coordinatore di Forza Italia "per la sua generosità", e ha spiegato: "avrebbe tutti i titoli" per essere nella rosa ma "vogliamo evitare il giochino che poi ci dicano che è connotato come esponente di partito", da qui la decisione anche di "presentare solo nomi senza tessere di partito". Elisabetta Casellati, invece, per il momento non è "nella terna dei candidati perchè vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta". Da sinistra Enrico Letta, leader del Pd ha commentato: ''Sono nomi sicuramente di qualità, li valuteremo senza spirito pregiudiziale''.

Ma chi sono i tre candidati ideali del centrodestra: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio.

Marcello Pera è un filosofo e accademico italiano. Sessantotto anni, nato a Lucca il 28 gennaio 1943, professore ordinario di Filosofia della Scienza all’università di Pisa, con un passato negli anni ottanta e nei primi anni novanta, nel Partito Socialista Italiano.

Pur impegnandosi sulla questione morale e schierandosi dalla parte dei giudici di Milano durante la stagione di Mani Pulite, Marcello Pera non ha mai rinnegato i socialisti e nel 2004 si è recato ad Hammamet in visita alla tomba di Bettino Craxi. Poi la sua carriera politica si è legata a Silvio Berlusconi: nel 1994 Pera cambia radicalmente schieramento ed aderisce in Forza Italia, di cui diventa coordinatore nazionale della Convenzione per la riforma liberale.

Pera è stato senatore per FI e Popolo della Libertà dal 1996 al 2013, e presidente del Senato nella XIV Legislatura (2001-2006). Il 12 novembre 2018 fu nominato presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vedova di Gian Marco Moratti, è una politica e dirigente d'azienda italiana. Nata il 26 novembre 1949 a Milano, da inizio gennaio 2021 è vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. Laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano, è stata la prima donna presidente della Rai, dal 1994 al 1996 con i governi di Berlusconi e di Dini, e anche ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (2001-2006) sempre nei governi del Cavaliere. La Moratti è stata anche la prima donna sindaco di Milano, dal 5 giugno 2006 al primo giugno 2011. E presidente del CdA di UBI Banca dal 2019 al 2020.

Carlo Nordio è il candidato indicato da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Magistrato veneto noto per le indagini sulle coop rosse nella regione (durante gli anni di Mani Pulite) e sul Mose, il sistema di dighe che difende Venezia dall'acqua alta, ha 74 anni ed è in pensione dal 2017. Di recente è stato consulente della Commissione parlamentare d'Inchiesta sulla morte di David Rossi, l'allora capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, volato giù dalla finestra del suo ufficio 2013.

