Wizz Air lancia All you can fly: quali sono le destinazioni e come funziona l’abbonamento

Roma, 14 agosto 2024 – Potrebbe essere un'iniziativa che farà tendenza quella della compagnia WIZZ Air, che ha lanciato un programma di abbonamento di 12 mesi, che consentirà ai membri di viaggiare sui voli idonei ad un costo fisso. Pensato per chi viaggia tanto all'estero, vi sono però alcuni dettagli da considerare, per decidere se l'abbonamento si confà o meno alle proprie abitudini di viaggio. Occhio alla scadenza della prevendita Il programma WIZZ All You Can Fly è fornito da Wizz Air Ungheria Limited, e prevede il pagamento di un voucher del costo di 499 euro, più un costo di 9.99 euro fisso per ogni volo che si acquista. L'abbonamento include 800 rotte internazionali servite dalla compagnia, escluse quelle italiane. Non sono inclusi i bagagli, tranne un oggetto personale delle dimensioni massime di 40x30x20 cm. La prevendita scade alla mezzanotte del 15 agosto, oppure con l'esaurimento delle 10mila tessere che la compagnia aerea ha previsto di lanciare in questa fase. Ben 50 i Paesi raggiungibili L'inizio delle prenotazioni sarà il 25 settembre 2024. Alla scadenza dell'abbonamento, avverrà il rinnovo automatico al costo di 599 euro, a meno che non si deciderà di effettuare il recesso nei termini previsti. E' possibile prenotare sia i voli di andata che di ritorno col medesimo voucher, che è personale e non cedibile. Nel caso non vi fossero disponibilità, occorrerà optare per un volo escluso dalla promo, oppure cambiare giorno del viaggio per potere usufruire dei posti riservati. Il volo può essere scelto fino a 72 ore prima della partenza. Gli aeroporti dai quali sarà possibile partire sono circa 200 da 50 differenti Paesi. Ogni volo avrà un numero limitato di posti riservati ai membri dell'abbonamento. E' possibile prenotare un massimo di tre voli al giorno, seguendo le linee guida previste, e cioè avendo cura di non prenotare voli che si sovrappongono, di non avere doppie prenotazioni, e di scegliere voli che si intende effettivamente prendere.