Nucleare, nasce Nuclitalia: la società di Enel, Ansaldo Energia e Leonardo per ricerca e valutazione dei nuovi reattori

Roma, 14 maggio 2025 - Nasce Nuclitalia, società che dovrà studiare tecnologie avanzate e analizzare le opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare in Italia. Enel, Ansaldo Energia e Leonardo si sono accordate per la costituzione della nuova società. Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono per il 51% di Enel, per il 39% di Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo, fa sapere una nota.

Dopo la collaborazione firmata agli inizi di marzo tra Enel e Ansaldo Nucleare per esaminare e valutare nuove tecnologie e modelli di business per produrre energia dall'atomo, come i rettori innovativi small modular reactor (Smr) e gli advanced modular reactor (Amr), e la loro applicabilità industriale, ora con Nuclitalia, che avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, in particolare sugli Smr raffreddati ad acqua, si aggiunge anche Leonardo.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri e presieduto da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano. Luca Mastrantonio, già responsabile dell'unità di Nuclear Innovation di Enel, assumerà il ruolo di amministratore delegato. Il resto del board sarà completato da altri cinque manager provenienti dalle aziende azioniste.

“Accolgo con favore ogni progetto che riguarda il ritorno dell'Italia nel panorama nucleare internazionale e la nascita di Nuclitalia è un passo significativo in questa direzione. Oggi, grazie alla lungimiranza e alle competenze tecniche e industriali di tre grandi aziende del nostro Paese, parte un nuovo percorso per crescere in ricerca e tecnologie sul nuovo nucleare sostenibile", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Lo abbiamo detto chiaramente con la legge delega, che presto sarà in Parlamento: per rafforzare la competitività italiana e ridurre i costi energetici, occorre accompagnare la crescita delle rinnovabili con una nuova fonte pulita e sicura. L'azione di Nuclitalia sarà, in questo contesto, preziosa".

Il prossimo passo, nelle prossime settimane, sarà la creazione di un comitato tecnico incaricato di supportare le attività di analisi tecnologica di Nuclitalia. Un'operazione con parti correlate in quanto Enel, Ansaldo Energia e Leonardo sono società soggette al comune controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.