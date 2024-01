Volano i ricavi di Tod’s: +11,9% a 1,12 miliardi

"Considerando la buona qualità dei dati siamo molto positivi sui risultati reddituali che potremo ottenere, oltre che sull’ottima capacità di crescita futura del nostro Gruppo". Così il presidente e ad del Gruppo Tod’s, Diego Della Valle, commenta i risultati preliminari dell’esercizio 2023 approvati dal cda. Il Gruppo Tod’ s ha registrato nell’esercizio 2023 ricavi pari a 1.126,7 milioni di euro nell’esercizio 2023, segnando un +11,9% rispetto al 2022. "Il nostro Gruppo - aggiunge Della Valle - ha chiuso l’esercizio con ottimi risultati di vendita; tutti i marchi hanno registrato una crescita a doppia cifra dei loro ricavi, a cambi costanti. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati a inizio anno, pur all’interno di un contesto macroeconomico non facile a livello internazionale".

E ancora: "Eccellenti i risultati del marchio Tod’s, sempre più apprezzato per il suo stile raffinato e moderno, espressione della grande artigianalità del made in Italy – sottolinea Della Valle – i suoi prodotti iconici sono sempre più amati da un crescente numero di clienti di tutte le fasce di età a livello internazionale. Anche il marchio Roger Vivier ha svolto un ottimo lavoro, registrando anche in questo esercizio un solido tasso di crescita a doppia cifra".

Red. Eco.