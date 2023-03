Usa, i genitori di una vittima del Bataclan contro Google-YouTube alla Corte Suprema

Il logo di Google

Washington, 20 febbraio 2023 - La prossima grande battaglia nell’aula della Corte Suprema americana è per la ‘sezione 230’, poche righe in una legge del 1996 che hanno creato internet come lo conosciamo da oltre 25 anni: "Nessun utente o fornitore di servizio informatico interattivo può essere considerato come editore o diffusore di qualsiasi informazione pubblicata da un altro fornitore di contenuti informativi" (No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider). In pratica, queste parole del Communition Decency Act del 1996 stabiliscono la non responsabilità delle piattaforme come Google rispetto ai contenuti che vengono pubblicati. Ci sono delle clausole operative (garantire comunque una sorveglianza e la rimozione di contenuti illeciti), ma la sostanza è che le piattaforme non sono responsabili dei contenuti pubblicati. In pratica, sotto l’ombrello del Primo Emendamento (che garantisce la libertà di parola) da un quarto di secolo questa legge protegge i giganti del web, sancendo la loro neutralità e trasferendo la responsabilità legale dei contenuti a chi li ha caricati. I sogni spezzati di un’americana a Parigi La ‘lettera della legge’, ovvero lo studio...