Unioncamere e Federalberghi: un accordo per il lavoro

Un accordo per i lavoratori del turismo

Roma, 15 gennaio 2023 - Un importante accordo è stato sottoscritto tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo, settore trainante dell’economia italiana. L’intesa raggiunta da Unioncamere e Federalberghi si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Unire le forze per formare quelle professionalità particolarmente richieste da quelle aziende che opera in uno dei settori strategici del sistema economico italiano. Le figure professionali nel settore turistico, infatti, spesso non si trovano e le aziende non riescono a individuare gli addetti già adeguatamente formati.

L'impegno di Unioncamere, in tal senso, di recente si è concretizzato anche con il progetto "Storie di competenze" realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito, per far scoprire ai giovani ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado come il mondo della scuola e il mondo del lavoro possono allearsi per co-progettare esperienze di qualità - realizzate in sicurezza nei diversi contesti aziendali - volti alla certificazione delle competenze, come possibilità di ampliare le opportunità di crescita e arricchire il sapere essere e il saper fare. un progetto in cui Istituzioni, Reti di scuole e Associazioni di imprese risponderanno a domande e stimoli da parte dei protagonisti, ossia gli studenti. Un racconto plurale, corale e multimediale per scoprire il percorso di certificazione delle competenze sperimentato in percorsi PCTO e il futuro dell'alternanza, come esperienza formativa e percorso di sviluppo personale. Un futuro che si basa su un nuovo modello che mette al centro la persona e le esperienze formative, per favorire virtuosi processi di crescita e semplificare l’orientamento nelle transizioni tra i diversi cicli scolastici, verso la prosecuzione degli studi o l’ingresso nel mondo del lavoro.

Lo scopo dell’accordo

Obiettivo principale dell’accordo, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è infatti quello di unire le forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico. Partendo infatti dall’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese, realizzata tramite il Sistema informativo Excelsior da Unioncamere e Anpal, per i prossimi 5 anni viene previsto un fabbisogno occupazionale di oltre 333mila unità nel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso.

L’individuazione delle mappe di competenze

Unioncamere e Federalberghi lavoreranno alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare, alla standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi; alla realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green. Grazie a questa intesa, verranno promosse tra l’altro iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria.