Zoppas, Ice sul vino con blockchain e sensibilizzazione

Il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, parlando a margine del Prowein di Duesseldorf, ha ricordato che l'agenzia sta cercando di spingere aziende grandi e piccole sul sentiero dell'internalizzazione con un ventaglio di attività che vanno dalla blockchain alla sensibilizzazione rispetto alla "grande qualità" del prodotto italiano. Nell'illustrare come "aiutiamo le piccole e medie imprese nel mondo del vino" Zoppas - rispondendo a domande dell'ANSA - ha detto che "continuiamo a fare tutte le nostre attività di business matching, di collettive all'estero, di incoming, di assistenza doganale e di certificazioni" e altro. "Abbiamo un nostro progetto che si chiama 'Track it' sulla blockchain che stiamo portando avanti" e "che aiuta" per "la protezione dall'Italian sounding", ha ricordato. "Stiamo inoltre lavorando con l'Istituto poligrafico e zecca dello stato per individuare potenziali collaborazioni a tutela del sistema", ha aggiunto. "Stiamo approfondendo e stringendo dei legami strategici all'estero con varie attività" come "missioni specifiche rivolte al settore vinicolo" che servono ad "andare ad accompagnare gruppi di imprenditori a incontrare potenziali clienti". "Allo stesso tempo, rinforziamo la presenza delle fiere in Italia con maggiori incoming di buyer" e "attraverso attività di promozione del valore del vino italiano rispetto ai nostri concorrenti, quindi sull'alto di gamma, con la strategia di aumentare il percepito del nostro vino", ha sintetizzato ancora Zoppas. Queste campagne promozionali puntano anche "a favorire quei piccoli e medi imprenditori di grande qualità e di grande finezza, con delle storie importanti alle spalle, che possono quindi aumentare il proprio valore sul mercato", ha affermato il presidente dell'Ice.