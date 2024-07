Utile netto di 43,31 milioni nel bilancio semestrale di A22

In linea con i dati del bilancio 2023, cui l'assemblea dei soci ha dato il proprio placet il mese scorso, il bilancio semestrale 2024 di Autostrada del Brennero riporta un utile netto di 43,31 milioni e un valore della produzione che fa registrare un +1,35% rispetto ai primi sei mesi del 2023. L'incremento del valore della produzione - riferisce una nota - è in larga parte il prodotto di un ulteriore segno positivo del traffico, che registra 2,47 miliardi di chilometri percorsi fra veicoli leggeri e pesanti (da gennaio a giugno, +1,73% rispetto alla semestrale 2023). "Un ulteriore conferma - commenta l'ad Diego Cattoni - della necessità di nuovi investimenti, prospettiva che ben si sposa con le buone notizie arrivate da Roma". Parallelamente, e nonostante il regime di proroga, continua e si irrobustisce l'impegno di Autostrada del Brennero sul fronte delle manutenzioni e degli investimenti. "È molto importante - osserva il presidente Hartmann Reichhalter - che anche in questi primi sei mesi del 2024 Autostrada del Brennero abbia continuato a investire in maniera significativa nella sicurezza". I dati del primo semestre 2024 fotografano il valore della produzione a 201,49 milioni, l'utile netto a 43,31 e l'Ebitda a 78,72. Continuano le ottime performance della gestione finanziaria, che cresce ancora rispetto ai primi sei mesi del 2023, passando da un risultato di 16,8 milioni a quello di 18,89 milioni. Aumentano anche le risorse destinate agli investimenti (17,5 milioni) e alle manutenzioni: nei primi sei mesi del 2024 sono stati ben 31,84 i milioni dedicati alla sicurezza dell'infrastruttura, pari a un aumento di oltre il 40% rispetto ai primi sei mesi del 2023, con una forte attenzione alla riqualificazione di impianti e pavimentazione.